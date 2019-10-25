Все еще прокрастинируете? Искусственный интеллект готов заставить вас работать

Новости науки:Искусственный интеллект поможет побороть прокрастинацию.

Если вы часто отдаете предпочтение быстрой выгоде, вместо выгоды долгосрочной, например вместо работы бездумно листаете новостную ленту или смотрите сериал вместо занятий спортом, то инструмент, недавно разработанный учеными из института интеллектуальных систем имени Макса Планка в Тюбингене, Германия, позволит вам принимать более обдуманные решения и бороться с прокрастинацией. Исследователи назвали свое изобретение "когнитивным протезом". Напомним, что когнитивными называют высшие функции мозга, позволяющие нам мыслить, говорить, ориентироваться в пространстве и др. Результаты работы ученых опубликованы в журнале "Nature Human Behavior".

Ученые не первый раз проводят исследования, позволяющие понять как люди принимают решения. В ситуациях, когда необходимо сделать выбор, зачастую, представители Homo Sapiens предпочитают немедленное вознаграждение, а не вознаграждение в будущем, хотя очевидно, что второе решение лучше. Но можно ли все время принимать наилучшие решения? Люди часто изо всех сил пытаются делать то, что принесет пользу в долгосрочной перспективе, но это не всегда получается.

Чтобы направить людей к оптимальному выбору, авторы исследования разработали цифровой инструмент, который назвали "когнитивным протезом". Он помогает сопоставить оба решения с помощью искусственного интеллекта. Исследователи разработали набор моделей и алгоритмов, которые учитывают различные элементы, такие как список задач, субъективное отвращение человека к каждой из них и количество доступного времени. Затем система присваивает призовые баллы каждой задаче особым способом, настроенным так, чтобы человек выполнил все пункты из списка. Идея заключалась в том, чтобы превратить сложные проекты, которые люди реализуют в реальном мире, в подобие игры. Система баллов ставит перед людям близкие, достижимые цели, которые сигнализируют о том, что они делают успехи.

Команда проверила работу "когнитивного протеза" в серии экспериментов с людьми. Результаты исследования показали, что система поддержки ИИ помогает людям лучше принимать решения и меньше медлить. Алгоритм также повышает вероятность выполнения всех поставленных задач. В одном эксперименте исследователи представили 120 участникам список нескольких письменных заданий. В дальнейшем ученые обнаружили, что 85 процентов людей, которые использовали инструмент, выполнили все свои задачи; а вот для тех, кто когнитивным протезом не пользовался, показатель составил лишь 56 процентов.

Авторы исследования в своем комментарии изданию Scientific American, говорят, что одним из ограничений разработанного инструмента является его способность обрабатывать только короткие списки дел, поэтому специалисты намерены расширить когнитивный протез для обработки большего числа задач. В то же время исследователи работают с компанией Complice, чтобы интегрировать инструмент в существующее приложение со списком дел. Ученые также планируют провести полевые эксперименты, чтобы увидеть, насколько хорошо когнитивные протезы работают за пределами лаборатории.