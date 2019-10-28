Создан "искусственный лист", который превращает солнечный свет в синтетическое топливо

Новости науки:Такой лист погружают сначала в воду, а потом он питается солнечными лучами.

Данное устройство имитирует фотосинтез, но не способно производить углекислый газ.

Исследователи создали "искусственный листок", который использует солнечный свет именно для получения чистого синтетического топлива.

Отметим, что именно свет, вода и углерод взаимодействуют с перовскитом – это минерал класса оксидов. И в результате он не производит углекислый газ.

Также известно, что этот лист можно использовать в любое время суток.

По мнению ученых, "искусственный листок" в будущем можно использовать в авиа - и автоперевозках, что больше всего выпускают в атмосферу вредных веществ от сжигания топлива.

Напомним, ученые из Гарвардского университета представили новый тип генного редактирования — праймированное редактирование, которое может превзойти инструмент CRISPR/Cas9.