Скачать
Вторник, 22.10.2019
"Наша позиция четкая": зампредседателя "Слуги народа" о проверках членов партии на полиграфе
"Наша позиция четкая": зампредседателя "Слуги народа" о проверках членов партии на полиграфе
Ситуация на Донбассе: противник применил запрещенные гранатометы
Трое военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе
Шахтер 1:1 Динамо З: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер 1:1 Динамо З: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено

Разработан новый способ обнаружения онкогенных бактерий и вирусов

Разработан новый способ обнаружения онкогенных бактерий и вирусов
20:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Благодаря комбинации двух программ для анализа геномов в опухолях удалось обнаружить неожиданные патогены, которые могут быть ассоциированы с раком.

Исследование, опубликованное в журнале Genome Biology, показывает, как изучение опухолей позволяет выявить ассоциированные с этими новообразованиями вирусы и бактерии. Эта работа поможет определить патогенез многих видов опухолей и, вполне возможно, создать вакцины от определенных типов рака.

Секвенирование генома - исследовательский метод, который несет огромный потенциал для выявления микробных агентов. Если в образце опухолевой ткани провести полное секвенирование генома, то ДНК патогенных микроорганизмов, связанных с развитием рака, тоже будет секвенирована. Это позволит ученым собрать данные о взаимосвязи различных вирусов и бактерий с определенными видами новообразований.

Ученые из Университета Восточной Англии провели сравнительный анализ более чем 70 комбинаций различных инструментов и настроек на 100 фиктивных геномах. Они состояли из реальных данных о секвенировании опухолевых тканей, которые в различных пропорциях дополнили информацией, полученной при секвенировании геномов бактерий. В процессе работы ученые определили две компьютерные программы, которые лучше всего подходят для обработки геномных последовательностей и выявления ДНК патогенных агентов.

Этими программами оказались mOTUs2 и Kraken. F-мера качества классификации при помощи этих программ составляла 0,9 и 0,91 соответственно (F-мерой называют гармоническое среднее между полнотой и точностью классификации; в идеале этот показатель должен стремиться к единице). На основе этих инструментов ученые разработали комбинированный алгоритм под названием SEPATH, который позволяет эффективно и точно установить взаимосвязь между метагеномикой (разнообразием генетического материала в образце) и самим заболеванием.

SEPATH проверили на нескольких реальных наборах данных, полученных при секвенировании образцов рака желудка и шейки матки. Достоверно известно, что эти заболевания часто обусловлены патогенным влиянием бактерий рода Helicobacter и вирусов рода Alphapapillomavirus соответственно. При детальном изучении в этих наборах обнаружились и многие другие потенциально опасные микроорганизмы. Так, в нескольких наборах данных по раку шейки матки алгоритм показал присутствие трепонемы - возбудителя сифилиса. В случае с раком желудка, кроме Helicobacter, в большинстве образцов были найдены гены вирусов рода Lymphocryptovirus - к ним, например, относится вирус Эпштейна - Барр.

Появился новый точный метод редактирования ДНК

"Мы только начинаем раскрывать роль, которую эти и другие патогены могут играть в развитии рака, - говорит ведущий автор исследования Дэн Брюэр. - Уже существует вакцина против ВПЧ, которая, как считается, предотвращает около 70 процентов случаев рака шейки матки. Мы надеемся, что благодаря выявлению бактерий и вирусов, связанных с другими видами рака, в будущем могут быть разработаны новые вакцины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Бактерии, Ученые, Наука, Вирусы, Онкогенные бактерии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
02 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
03 Будь в тренде: самые модные пуховики на сезон осень-зима 2019-2020
04 Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех
05 СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
Гончарук допустил, что иностранцы все таки смогут покупать землю в Украине
Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю
Сивохо с нардепами отправились в &quot;серую зону&quot;
Сивохо с нардепами отправились в "серую зону"
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь