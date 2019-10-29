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На Земле обнаружены водоемы, не подходящие для жизни

На Земле обнаружены водоемы, не подходящие для жизни
14:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Даже самые негостеприимные уголки нашей планеты могут кишеть жизнью.

Исследование солевых озер в Эфиопии указало на пределы, которые делают среду убийственной даже для архей, способных переносить самые экстремальные условия.

Бактерии, археи и другие экстремофильные организмы обнаруживаются и в морозной, сухой пустыне антарктического ледника Шеклтона, и в пересоленом, кислотном растворе водоемов Восточно-Африканской рифтовой долины. Население эфиопских озер исследовали ученые из Европы, пытаясь определить "границы обитаемости" — предельные условия, в которых жизнь уже не сохраняется. Об этом Пьюрификасьон Лопес-Гарсиа (Purificación López-García) и ее коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Геотермальные водоемы рифтовой долины испаряются, накапливая большие концентрации минеральных солей. Вулканические газы, поднимающиеся из-подо дна, делают среду сильно кислой и создают условия куда более экстремальные, чем даже в горячих гейзерах Йеллоустона.

Несмотря на это, во множестве проб, взятых учеными из различных эфиопских водоемов, экстремофильные археи процветали, и лишь там, где содержание солей превышало 50%, а pH приближался к 0, клеток не обнаруживалось вовсе. Необитаемыми были водоемы, перенасыщенные солями Mg и Ca, а также богатые обычной NaCl, но с низкими значениями pH.

Создан "искусственный лист", который превращает солнечный свет в синтетическое топливо

Противоположный "предел обитаемости" был примерно определен еще в прошлом году, когда американские исследователи изучили образцы грунта из Антарктиды: открытые всем ледяным ветрам, а также более "свежие", лишь недавно освободившиеся из-за таяния ледника Шеклтон.

Николас Драгоне (Nicholas Dragone) и его коллеги пробовали вырастить и рассмотреть те бактерии и грибы, которые сохранились в образцах. И если грунт подо льдом сохранил множество разнообразных микробов, то поверхность, по всей видимости, остается безжизненной. Об этом ученые сообщили на конференции Национального фонда науки, посвященной полярным исследованиям.

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Исследования, Жизнь, Земля, Наука, водоемы.
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