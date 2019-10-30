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Какие продукты вредны для здоровья человека и окружающей среды

Какие продукты вредны для здоровья человека и окружающей среды
15:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Все определенно полезные виды еды приносили меньше вредного воздействия на природу, чем менее полезные.

Анализ, проведенный учеными, показал: здоровое питание человека полезно для экосистемы всей планеты.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые взвесили воздействие потребления различных продуктов питания как на здоровье, так и на окружающую среду. Для этого они разделили продукты питания на 15 хорошо изученных пищевых групп: например, овощи, фрукты, бобовые, зерновые, несколько видов мяса, рыба.

Для каждой из групп провели проверку по пяти видам вредных воздействий на здоровье человека и экологическую обстановку. Для человека это были диабет II типа, инсульт, ишемическая болезнь сердца, колоректальный рак и общая смертность. Для планеты — выбросы парниковых газов, объем используемых земель, траты воды и загрязнение.

Риск по каждому виду вреда здоровью рассчитывали путем добавления дополнительной порции продукта из каждой группы к среднесуточному потреблению человека. Каждая такая порция затем анализировалась на затраты при производстве, обработке, трате сельсхозресурсов, семян, оборудования и пахотных земель. Транспортировка, переработка, розничная торговля и приготовление пищи были исключены из этого уравнения.

За очень немногими исключениями их результаты показывают, что полезные продукты питания, такие как фрукты, овощи, орехи, бобовые и зерновые, оказывают меньшее воздействие на окружающую среду с точки зрения сельского хозяйства и массового производства продуктов питания.

Единственное исключение — полезная для нас рыба; однако и ее добыча наносит, по мнению авторов, меньше вреда, чем производство красного и обработанного мяса, которое влечет наибольший ущерб окружающей среде среди всех проверенных групп продуктов. При этом результаты, разумеется, не полностью тождественны. Например, обработанные пищевые продукты, содержащие сахар, вредят нам больше, чем планете.

Но в то время как мы, возможно, не хотим слышать это, исследователь пищевых систем Майкл Кларк из Оксфордского университета сообщил The Guardian, что замена любого мяса на растительную пищу, кажется, имеет самое большое значение.

"То, как и где производится пища, влияет на ее воздействие на окружающую среду, но в гораздо меньшей степени, чем выбор продуктов питания", — поясняет Майкл Кларк, исследователь пищевых систем из Оксфордского университета.

К сожалению, питание людей во всем мире все еще не выглядит здоровым. ООН, ВОЗ и врачи пытаются проводить в жизнь рекомендации по правильному питанию, включающие достаточно растительной пищи. Однако многие люди по-прежнему с трудом способны придерживаться правильной диеты.

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"Важно, чтобы все мы думали о воздействии на здоровье продуктов, которые мы едим. Теперь мы знаем, что, сделав наше питание приоритетом, мы также получим дивиденды для Земли", — говорит Джейсон Хилл, инженер по биосистемам из Университета Миннесоты.

То, что правильно для людей, не всегда подходит для всей планеты, но по крайней мере в плане приоритетов при выборе пищи наши с ней потребности во многом совпадают. "Это исследование показывает, что здоровое питание также означает более рациональное питание. Обычно, если пищевой продукт полезен для одного аспекта здоровья человека, он лучше и для других показателей здоровья. То же самое относится к экологическим последствиям", — подытоживает Дэвид Тилман, эколог из Университета Миннесоты.

Ранее интернациональная группа ученых установила, что между развитием опасных болезней и потреблением разных видов мяса нет связи. Зато громкая музыка в кафе может плохо на нас влиять — она заставляет посетителей выбирать менее здоровую еду.

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Питание, Здоровье, Исследования, Окружающая среда, Пища, Продукты, Наука, Продукты вредны для здоровья человека.
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