Что способствует иммунной системе распознавать опухоли

Новости науки:Изменения в экспрессии и структуре белка-стимулятора генов системы интерферона позволяют раковым клеткам уходить от иммунного ответа.

Иммунотерапия — стандартный подход к лечению некоторых видов рака, например меланомы. Этот метод направлен не на прямое уничтожение раковых клеток, а на активацию иммунной системы для борьбы с опухолью. Тем не менее опухоли могут избегать обнаружения иммунными клетками, делая такую терапию бессмысленной. Понимание механизмов, лежащих в основе как успешной, так и безрезультатной стимуляции иммунного ответа, может помочь усовершенствовать иммунотерапевтический подход.

Исследователи из Онкологического центра Моффитта совместно с коллегами из Университета Майами описали клеточный механизм, контролирующий распознавание раковых клеток лимфоцитами. Их работа опубликована в журнале Cancer Immunology Research.

Исследователи предположили, что малорезультативная иммунотерапия может быть обусловлена тем, что иммунная система отдельных пациентов по какой-то причине не распознает раковые клетки. Согласно одной из версий, проблема заключается в сигнальном пути белка-стимулятора генов системы интерферона — STING. Эта молекула играет чрезвычайно важную роль во врожденном иммунитете человека: она усиливает секрецию интерферонов I типа, которые регулируют активность иммунной системы.

Чтобы понять, как изменения в экспрессии STING могут повлиять на развитие рака, ученые провели серию экспериментов на клеточных линиях меланомы человека. Оказалось, многие линии меланомы полностью теряют способность синтезировать белок-стимулятор. Некоторые из исследованных клеточных линий хотя и экспрессируют STING, но в них не активируется сигнальный путь белка. Это означает, что, кроме полного подавления экспрессии STING, существует альтернативный механизм нарушения сигнального пути, связанный со структурой белка-стимулятора.

Запуск сигнального пути STING стимулирует синтез интерферона-β и хемокина CXCL10: эти молекулы запускают иммунный ответ и воспалительный процесс. Активация STING также заставляет клетки меланомы увеличивать экспрессию белков главного комплекса гистосовместимости (MHC) на своей мембране. Белки MHC играют важную роль в представлении антигенов клеткам иммунной системы: они связывают пептидные фрагменты белков, синтезирующихся в клетке, чтобы T-лимфоциты могли распознать клетки, зараженные вирусом или превратившиеся в опухолевые.

Изменения в экспрессии и строении белка STING могут служить раковым клеткам защитным механизмом, позволяющим избегать обнаружения и уничтожения. "Дальнейшее понимание регуляции и функций STING при меланоме и других типах опухолей может помочь в разработке стратегий, повышения эффективности адоптивной клеточной терапии (лечение иммунными клетками, которые взяты из периферической крови пациента и обработаны цитокинами для повышения функциональной активности. — Прим. ред.), а также других видов иммунотерапии для пациентов, которые в настоящее время не получают выгоды от подобных вмешательств", — подытоживают авторы работы.

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