Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA
Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA
Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем
Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем

Что способствует иммунной системе распознавать опухоли

Что способствует иммунной системе распознавать опухоли
16:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Изменения в экспрессии и структуре белка-стимулятора генов системы интерферона позволяют раковым клеткам уходить от иммунного ответа.

Иммунотерапия — стандартный подход к лечению некоторых видов рака, например меланомы. Этот метод направлен не на прямое уничтожение раковых клеток, а на активацию иммунной системы для борьбы с опухолью. Тем не менее опухоли могут избегать обнаружения иммунными клетками, делая такую терапию бессмысленной. Понимание механизмов, лежащих в основе как успешной, так и безрезультатной стимуляции иммунного ответа, может помочь усовершенствовать иммунотерапевтический подход.

Исследователи из Онкологического центра Моффитта совместно с коллегами из Университета Майами описали клеточный механизм, контролирующий распознавание раковых клеток лимфоцитами. Их работа опубликована в журнале Cancer Immunology Research. 

Исследователи предположили, что малорезультативная иммунотерапия может быть обусловлена тем, что иммунная система отдельных пациентов по какой-то причине не распознает раковые клетки. Согласно одной из версий, проблема заключается в сигнальном пути белка-стимулятора генов системы интерферона — STING. Эта молекула играет чрезвычайно важную роль во врожденном иммунитете человека: она усиливает секрецию интерферонов I типа, которые регулируют активность иммунной системы.

Чтобы понять, как изменения в экспрессии STING могут повлиять на развитие рака, ученые провели серию экспериментов на клеточных линиях меланомы человека. Оказалось, многие линии меланомы полностью теряют способность синтезировать белок-стимулятор. Некоторые из исследованных клеточных линий хотя и экспрессируют STING, но в них не активируется сигнальный путь белка. Это означает, что, кроме полного подавления экспрессии STING, существует альтернативный механизм нарушения сигнального пути, связанный со структурой белка-стимулятора.

Запуск сигнального пути STING стимулирует синтез интерферона-β и хемокина CXCL10: эти молекулы запускают иммунный ответ и воспалительный процесс. Активация STING также заставляет клетки меланомы увеличивать экспрессию белков главного комплекса гистосовместимости (MHC) на своей мембране. Белки MHC играют важную роль в представлении антигенов клеткам иммунной системы: они связывают пептидные фрагменты белков, синтезирующихся в клетке, чтобы T-лимфоциты могли распознать клетки, зараженные вирусом или превратившиеся в опухолевые.

Изменения в экспрессии и строении белка STING могут служить раковым клеткам защитным механизмом, позволяющим избегать обнаружения и уничтожения. "Дальнейшее понимание регуляции и функций STING при меланоме и других типах опухолей может помочь в разработке стратегий, повышения эффективности адоптивной клеточной терапии (лечение иммунными клетками, которые взяты из периферической крови пациента и обработаны цитокинами для повышения функциональной активности. — Прим. ред.), а также других видов иммунотерапии для пациентов, которые в настоящее время не получают выгоды от подобных вмешательств", — подытоживают авторы работы.

"Включили": ученым удалось разработать клетки, производящие инсулин

Ранее ученые из Техасского университета установили, что инъекции генетически модифицированных бактерий помогают в борьбе со злокачественными опухолями у собак и людей, а их коллеги из

Института медицинских исследований Стоуэрса нашли ключевой механизм развития рака груди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опухоль, Иммунитет, Наука, Иммунная система, Иммунотерапия, Клеточный механизм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
04 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
05 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь