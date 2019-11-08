Не получилось: ученый четыре раза пытался найти связь между видеоиграми и склонностью к насилию

Новости науки:Новое исследование в очередной раз подтвердило то, что видеоигры не увеличивают уровень насилия.

Статья, опубликованная в журнале Contemporary Economic Policy, показывает: расхожее утверждение о том, что видеоигры делают людей жестокими, не подтверждается данными научных исследований. Автор статьи, Майкл Уорд из Университета штат Техас в Арлингтоне, изучал, как подростковое увлечение видеоиграми влияет на проявления насилия во взрослой жизни.

Для своего исследования Уорд взял данные из Национального лонгитюдного исследования здоровья граждан от подросткового до взрослого возраста. Эти данные представляют общенациональную выборку по 15000 учеников 7-12 классов (в США 12-классная система школьного обучения — ред.). Это лонгитюдное исследование состояло из 4 волн: первая из них была проведена во второй половине 1995 года, а последняя — в 2008 году, когда всем испытуемым было от 24 до 32 лет.

Подробное изучение данных показало, что положительная связь между увлечением компьютерными играми и проявлениями насилия во взрослой жизни действительно присутствует — однако не является причинно-следственной. Эта связь в большой степени обусловлена так называемыми вмешивающимися факторами. Например, мальчики в подростковом возрасте чаще, чем девочки, играют на компьютерах и приставках — и они же чаще решают конфликты силой, из-за особенностей воспитания и социализации.

По мнению Майкла Уорда, любые ограничения, касающиеся проявления жестокости в видеоиграх, никак не повлияют на насилие в реальном мире, спровоцированное этими проявления. Ученый утверждает, что "выхолащивание" игрового мира приведет к тому, что пользователи, выбирающие игры именно за их жестокость, начнут искать менее безопасные заменители для реализации своих психологических проблем и канализации негативных эмоций. Например, ввяжутся в драку на улице.

Это уже четвертое исследование Уорда, которое посвящено связи видеоигр и насилия, и все предыдущие точно так же не показали наличия причинно-следственных связей между первым и вторым. Ученый признает тот факт, что игры и другие "элементы виртуального пространства" могут провоцировать людей на неэтичное поведение — например, кибербуллинг или шантаж. Однако эти неблагоприятные проявления должны быть тщательно изучены, а ограничительные меры должны быть целенаправленными, чтобы не помешать цифровой эволюции.