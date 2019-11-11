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Токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса
Токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса

Токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса

Токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса
12:23 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Некоторые рыбы, а также земноводные и другие животные способны защищаться и нападать, используя мощный нейропаралитический яд тетродотоксин.

В неволе иглобрюхие рыбы фугу не способны накопить свой яд и без него не вырастают до нормальных размеров, а маркеры стресса в их организме зашкаливают.

Ейропаралитический яд тетродотоксин содержат иглюбрюхие рыбы-скалозубы Takifugu, из которых японские повара готовят популярное блюдо фугу, для чего из их тела удаляют наиболее ядовитые части (печень, икру и т.п.), а остальное подвергают тщательной обработке. Чтобы снизить объемы вылова природных популяций, иглобрюхих пытаются выращивать в неволе.

Но дело в том, что рыбы — как, видимо, и другие животные — сами синтезировать тетродотоксин не способны. Скорее всего, они получают его от симбиотических бактерий и накапливают в организме. В искусственных условиях они не контактируют с естественной микрофлорой в соответствующее время развития. Поэтому выращиваемые в аквариумах скалозубы вырастают намного менее токсичными, мелкими, и вкус у них "совсем не тот".

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Масафуни Амано (Masafumi Amano) и его коллеги из университетов Китасато и Нагасаки решили проверить, как именно нехватка яда сказывается на развитии и состоянии рыб Takifugu. Для этого в течение месяца токсин добавляли к обычной диете растущих в неволе мальков. В статье, опубликованной в журнале Toxicon, ученые сообщают, что такие рыбы вырастали в среднем на шесть процентов длиннее и на 24 процента массивнее тех, что содержались на корме без яда. Кроме того, они были менее агрессивны и не так часто вступали в схватки, реже повреждая друг друга.

Измерения биомаркеров стресса показали, что уровни кортизола и кортиколиберина в мозговой ткани "неядовитых" рыб в целых четыре раза выше, чем у тех, что разводились в присутствии токсина. Авторы уверены, что яд обеспечивает нормальное развитие Takifugu и снижает уровень стресса. Механизмы этой любопытной взаимосвязи пока остаются неизвестными, хотя авторы указывают, что ранее другие эксперименты показали, что при дефиците тетродотоксина рыбы становятся тревожнее и склонны чаще рисковать.

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Исследования, Животные, Наука, Фугу, Рыба Фугу.
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