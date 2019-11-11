Новый вид динозавров был обнаружен в Таиланде (Фото)

Новости науки:Палеонтологи нашли останки младшего брата тираннозавров.

Ученые из Департамента минеральных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда заявили об обнаружении останков ранее неизвестного вида плотоядных динозавров. Находка была сделана при раскопках в северо-восточной провинции Нонгбуалампху, в так называемой Долине динозавров.

Как сообщает портал The Thaiger, это уже одиннадцатый обнаруженный в этой местности динозавр. Вообще, район около этого национального парка богат на подобные находки: за 30 лет исследований тут нашли целых десять новых подвидов различных групп динозавров.

На этот раз палеонтологи обнаружили окаменелые кости динозавра среднего размера, которому дали имя Vayuraptor nongbualamphuensis - в честь Ваю, индуистского бога воздушного пространства, прародителя Марутов и олицетворения одной из стихий.

Обнаруженные останки

Судя по останкам динозавра, он жил во времена мелового периода, когда погибли более 90 процентов всех этих животных, принадлежал группе базальных целурозавров (тероподы) и достигал порядка 4,5 метра в длину, кроме того, отличался ловкостью. Пока что ученые продолжают изучать останки, поэтому более полные характеристики обнаруженного ящера обещают предоставить позднее.

Предположительный вид Vayuraptor nongbualamphuensis

Ранее сообщалось о том, что археологи Университета Витватерсрада из ЮАР обнаружили окаменелости плотоядных хищников, которые охотились на динозавров-вегетарианцев на юге Африки.