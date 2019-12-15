Интернет станет быстрее: новый метод улавливания света увеличит скорость передачи данных

Новости науки:Новый подход к улавливанию света в искусственных фотонных материалах позволит увеличить скорость передачи данных с помощью интернета.

Исследования топологических фотонных метаматериалов показали, что долгосрочные взаимодействия в них изменяют общее поведение световых волн, заставляя их локализоваться в пространстве. Так ученые выяснили, что, контролируя степень таких взаимодействий можно переключаться между захваченным и протяженным характером оптических волн.

"Новый подход к улавливанию света позволяет разработать новые типы оптических резонаторов, которые могут оказать существенное влияние на устройства, используемые ежедневно", — отметили исследователи. "Эти устройства — антенны в смартфонах, роутеры, оптические чипы в оптоэлектронике, которые используются для передачи данных через интернет. Их скорость может увеличиться в несколько раз".

Исследование совместно проводили ученые из Городского колледжа Нью-Йорка (CCNY). В качестве ведущей организации ученые из CCNY инициировали исследования и разработала структуры, которые затем были протестированы.

Эти исследования продолжают расширять подходы к улавливанию видимого и инфракрасного света. Это позволит расширить диапазон возможного применения открытия. Исследователи также надеются найти другие практические применения своим исследованиям.