Названа одна из возможных причин мужского бесплодия

Новости науки:Ученые считают, что низкая масса тела у мужчин при рождении может указывать на бесплодие.

С каждым годом исследователи из разных стран находят все больше факторов, которые в той или иной мере могут повлиять на фертильность. Часто речь идет о вредных привычках, в том числе курении и употреблении алкоголя. Кроме этого, среди факторов, повышающих риск бесплодия, называют загрязнение окружающей среды.

Стоит отметить также, что зачастую СМИ и научные круги обсуждают женское бесплодие, хотя проблемы такого характера встречаются и у мужчин. Сейчас ученые из датского Орхусского университета напомнили об этом в очередной раз, установив один из маркеров низкой мужской фертильности. Свои выводы они изложили в журнале Human Reproduction, русскоязычный обзор предоставила «Газета.Ru».

Исследователи проанализировали показатели 5594 мужчин и 5342 женщин, которые родились в 1984-1987 годах. Ученые рассмотрели их состояние до конца 2017 года.

Важно отметить, что все эти люди родились доношенными, подавляющее большинство имело нормальный вес: низкая масса тела была лишь у 10% новорожденных. Как показал дальнейший анализ, мужчины, которые родились маленькими для гестационного возраста (МГВ), на 55% чаще сталкивались с бесплодием, чем те, чья масса при рождении была в норме. Напомним, что под определение МГВ попадают те новорожденные, чья масса тела меньше веса 90% новорожденных того же гестационного возраста.

Примечательно, что подобную особенность ученые обнаружили только у мужчин: между весом женщины при рождении и ее фертильностью связь отсутствовала.

Ученые пока затрудняются ответить на вопрос о том, почему имеет место такое явление. Вероятно, причины комплексные. «Среда, в которой развивается плод, может быть определяющей для развития репродуктивных органов и будущей выработки спермы», — говорит ведущий научный сотрудник Департамента общественного здравоохранения Орхусского университета Энн Торстед (Anne Thorsted). Одна из возможных конкретных причин — пороки развития гениталий. При этом сам по себе низкий вес, как показало исследование, напрямую связан с вредными привычками матери.

Ранее, напомним, ученые установили, что имеющие дефицит и избыток веса младенцы демонстрируют повышенный риск развития сердечно-сосудистых болезней вне зависимости от того, какой образ жизни они ведут в зрелые годы. А недавно масштабный обзор медицинских исследований наглядно показал негативное влияние возраста отца на здоровье его потомства.