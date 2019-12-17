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Найдена "одноразовая" посуда возрастом примерно 3500 лет

Найдена "одноразовая" посуда возрастом примерно 3500 лет
15:37 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Соседом одноразовой посуды станет древний корабль возрастом примерно 3500 лет, который едва не выкинули вместе с мусором.

Древние греки, возможно, были первыми, кто изобрёл одноразовые чаши, чтобы избежать мытья посуды после долгих пьянок. С таким утверждением выступили археологи, которые нашли тысячи глиняных чаш без ручек на стоянках на острове Крит, а также во дворце Кносс. Учёным удалось доказать, что в одноразовые чаши когда-то наливали именно вино, а не какие-либо другие напитки.

Одноразовую посуду, таким образом, изобрели представители минойской или крито-минойской цивилизации острова Крит (2700–1400 гг. до н. э.). Ещё раз доказано, что минойцы были одной из первых высокоразвитых цивилизаций в Европе. В их традициях было собираться во дворцах для проведения вечеринок, пиршеств и прочих мероприятий.

Люди собирались большими группами, и, так же как и сегодня, никто не хотел мыть посуду, — приводит британское издание The Sun слова одного из авторов исследования.

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Один из найденных одноразовых кубков будет выставлен на выставке «Мусор и мы» в Британском музее, который уделяет большое внимание вопросам, связанным с окружающей средой. Древний объект будет показан рядом с вощёным бумажным стаканчиком, употребляемым человечеством с начала 1990-х годов. 

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Все по теме:

Наука, Посуда, Раскопки, Находки, Одноразовая посуда.
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