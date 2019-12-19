Так же, как и люди: собаки тоже умеют считать

Новости науки:Исследование показало, что собаки воспринимают количество так же, как и люди.

За понимание разницы в количестве у собак и людей отвечает один и тот же отдел мозга. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели фМРТ-эксперимент в сканере. Исследование опубликовано в Biology Letters.

Животным в сканере показывали изображения с отличающимся друг от друга количеством кругов разных размеров. Оказалось, что у собак при изменении количества объектов начинает активно работать теменная и височная доли. Ученые отмечают, что у людей работают эти же доли во время аналогичных процессов.

За способность к счету у животных отвечает когнитивная система примерного счисления. Ключевой для него мозговой структурой является теменная кора, в которой находятся основные отделы, отвечающие за обработку визуальной информации.

Ранее ученые думали, что теменная кора отвечает за счет только у людей и других приматов. У других животных связи между пониманием количества и работой этого отдела головного мозга не наблюдалось.

Отделы мозга, которые работали у собак

В эксперименте принимали участие 11 домашних собак разных пород. Им в течение трех секунд в сканере показывали темный экран с разным количеством светлых точек на нем — в отношении либо один к пяти, либо один к двум, либо один к одному. При изменении количества кругов на изображениях у собак начинали работать именно теменная и височная области.

Ученые отмечают, что эксперимент не позволяет сказать, действительно ли собаки понимают изменение количества предметов на картинке.