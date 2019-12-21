Геологи нашли "железный снег" в ядре Земли

Новости науки:Накопленный покров шлама или суспензии является причиной отклонений реального движения сейсмических волн от теоретических предсказаний.

Внутреннее ядро Земли покрыто слоем "железного снега" — частиц, которые образуются в жидком внешнем ядре и падают на поверхность твердого внутреннего.

Такую модель, объясняющую особенности прохождения сейсмических волн через ядро, предложили американские и китайские ученые из Техасского университета в Остине и Сычуаньского университета, материал опубликован в журнале JGR Solid Earth.

По словам исследователей, "металлическое ядро Земли работает по принципу магматической камеры в коре, когда в жидком расплаве кристаллизуются отдельные минералы и оседают на дно камеры в виде "кумулятивной породы".

В 1960-х годах советский геофизик Сталий Брагинский предполагал, что между внутренним и внешним ядром существует слой шлама, но тогда его идеи не нашли поддержки в научной среде.