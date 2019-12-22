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"Мезозойский" паук вовсе им не являлся: художник обвел вокруг пальца ученых

"Мезозойский" паук вовсе им не являлся: художник обвел вокруг пальца ученых
14:41 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter

Новости науки:Мезозойский паук оказался раком с нарисованными ногами.

Когда весной этого года ученые из Даляньского музея естествознания в Ляолине наткнулись на окаменелость в Исяне (формации отложений мелового периода в провинции Ляонин), то не смогли поверить своим глазам. Перед ними оказался превосходно сохранившийся отпечаток древнего паука.

Они описали паука как новый вид, опубликовав свой анализ в журнале Acta Geologica Sinica. Вид получил название Mongolarachne chaoyangensis и был отнесен к мезозойской эре. С окаменелостью была лишь одна проблема — она оказалась фальшивкой.

Подделку обнаружил Пол Селден, палеонтолог беспозвоночных из Канзасского университета, специализирующийся на ископаемых науках. К нему обратились палеонтологи из Пекина, которых удивил странный вид паука.

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"Я сразу понял, что с ним что-то не так, и что это явно не паук. У существа отсутствовал некоторые части, зато было слишком много сегментов на ногах и огромные глаза", – Пол Селден.

Все стало ясно, когда палеобиолог Чунгкун Ши рассказал Селдену, что в этой местности раньше находили множество мелких раков возрастом около 120-130 миллионов лет. Американский ученый догадался, что в случае с Mongolarachne chaoyangensis кто-то подрисовал лишние детали к плохо сохранившейся окаменелости рака.

Чтобы подтвердить догадку Селден объединил усилия с геологами Университета Канзаса Мэттом Дауненом и Элисон Олкотт, которые проанализировали ископаемый образец с помощью флуоресцентной микроскопии.

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Им удалось выделить четыре цвета, которым соответствуют разные вещества. Два из них были подлинными: сама порода, в которой окаменело членистоногое, и остатки его панциря. А два других были современными: авторы подделки замазали лишние конечности (у ракообразных их на две больше) и кое-что подправили краской.

"Такие окаменелости выкапывают в основном фермеры, и зная, какие деньги можно за них получить. Очевидно, они наткнулись на эту вещь и подумали: «Знаете, это похоже на паука". Так они решили замалевать пару ног — но сделали это довольно умело <…> Конечно те, кто описал его — очень хорошие палеонтологи. Просто они не специалисты по паукам», — говорит Пол Селден.

Новая статья была опубликована в журнале Palaeoentomology. В результате детективного расследования Селдена статьи о Mongolarachne chaoyangensis больше не существует; образец был реклассифицирован как обычный рак. Касательного самой окаменелости пока информации нет. Возможно, она останется в музее.

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Рак, Паук, Рисунок, Мезозойский паук.
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