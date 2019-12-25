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Все дело в пыли? Геологи нашли еще одну причину ускорения эволюции на Земле

Все дело в пыли? Геологи нашли еще одну причину ускорения эволюции на Земле
17:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Международная группа ученых провела исследование древней пыли, обнаруженной в окаменелых цианобактериях.

Пыль играет очень важную роль в жизни Земли. В современном мире переносимые пылью питательные вещества, распространяющиеся в результате сильных пыльных бурь из пустыни Сахара, удобряют почву в тропических лесах Амазонки и питают фотосинтезирующие организмы: такие как водоросли в Атлантическом океане. В свою очередь, эти организмы дышат углекислым газом и создают кислород.

В исследовании найденной в Иране пыли, возраст которой составляет более 300 млн лет, приняли участие геологи из Мьюбурнского колледжа земных и энергетических наук, Университета штата Флорида, Массачусетского технологического института и Хэмптонского университета.

Древнюю пыль ученые обнаружили в карбонатных породах из двух видов известняка, который в настоящее время хранится в обнажениях в горах северного и центрального Ирана.

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Затем камни были подвергнуты серии химических обработок для удаления древней пыли. То, что ученые обнаружили, оказалось силикатными минералами, например глиной и кварцем, которые попали в окружающую среду в виде частиц в воздухе.

Оказалось, что во времена позднего палеозоя, когда появилась найденная пыль, атмосфера была намного грязнее, чем предполагали ученые. В пыли были найдены большие дозы высокореактивного железа.

Хотя железо является не единственным микроэлементом, потенциально переносимым в пыли, считается, что эта древняя пыль содержала вдвое больше биодоступного железа, чем современная пыль, которая оплодотворяет тропические леса Амазонки.

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Это удобрение привело к массовому росту морских фотосинтезаторов. Под воздействием богатой железом пыли водоросли и цианобактерии поглощали углекислый газ и выделяли кислород. Исследователи предполагают, что это действие, действующее в течение миллионов лет, изменило атмосферу планеты.

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Исследование, Ученые, Наука, Эволюция, Геология, Пыль, Древняя пыль.
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