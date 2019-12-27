Скачать
Пятница, 27.12.2019
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Херсонский облсовет: Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания
Херсонский облсовет: Россия - это смерть
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно

С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно

С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно
01:18 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Почему рождественские праздники далеко не всегда приносят ощущение счастья?

Давайте будем откровенны — далеко не все любят отмечать Новый год. Так что даже если вы не похожи на главного героя детской книги 1957 года под названием "Как Гринч украл Рождество", наверняка у вас найдется один или даже несколько таких знакомых. Но не стоит обвинять их во всех смертных грехах и в отсутствие выражения счастья на лице в преддверии торжества. Дело в том, что существуют весьма веские причины для того, чтобы не любить Новый год или как минимум усомниться в необходимо отмечать его на широкую ногу.

Любите рождественские и новогодние фильмы и каждый год пересматриваете "Один дома"? Тогда вы отлично знаете, какое хорошее настроение в канун Нового года должно быть у всех вокруг. Так почему же в реальности всегда оказывается так, что вы теряете друзей в переполненном баре, вечность стоите в очереди за напитками или ждете час на морозе смехотворно дорогое такси? Исследование, проведенное группой психологов и экономистов о том, как именно мы испытываем счастье способно ответить на эти вопросы. В работе 1999 года группа ученых из Калифорнийского университета и Университета Дьюка предложила доказательства того, что те, кто планирует прекрасно провести время в канун Нового года, вероятно, окажутся самыми несчастными из всех.

В ходе исследования, проведенного за несколько недель до Нового года, ученые опросили 475 человек об их планах на Новогоднюю ночь — будут ли они праздновать, насколько большой будет вечеринка, сколько времени и денег они потратят на подготовку и ожидают ли, что праздник им очень понравится. Затем исследователи связались с опрошенными людьми спустя несколько недель после Нового года и снова задали им те же вопросы. Результаты показали, что подавляющее большинство — а именно 83% опрошенных были разочарованы празднованием Нового года. Более того, люди, чьи ожидания были завышены, оказались разочарованы сильнее других. Тем не менее ученые не могут точно сказать, по какой причине так происходит.

Опасности, которые подстерегают нас на Новый год

Как сообщает издание The Washington Post, результаты другого исследования той же команды специалистов примерно в то же время, подтверждает идею о том, что попытка почувствовать себя счастливым является одной из самых быстрых способов оказаться разочарованным. Исследователи сравнивают подобный эффект с принципом неопределенности Гейзенберга в физике, который гласит, что, пытаясь измерить энергию частицы, мы влияем на ее энергетический уровень. Подобным энергетическим частицам, попытка измерить собственный уровень счастья, похоже, меняет его.

Как подготовиться к Новому 2020 году Крысы?

Еще одно психологическое исследование также подтверждает теорию о том, что стремление к счастью парадоксально самоубийственно. В работе, опубликованной в 2011 году, Айрис Маусс из Калифорнийского университета в Беркли обнаружила, что женщины, которые ценят счастье больше других, сообщают о меньшем уровне удовлетворенности жизнью и чаще испытывают стресс. Тем не менее, выводы исследователей о праздновании Нового года — это не призыв отказаться от вечеринок, а просто информация для того, чтобы научиться управлять собственными ожиданиями. Но это также весомый аргумент в пользу того, что не нужно чувствовать себя виноватым, если вы предпочитаете проводить новогоднюю ночь дома в пижаме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Психология, Рождество, Новый год.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
03 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
04 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
05 Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
&quot;В воздухе, на суше и на море&quot;: Ливия просит помощи у Турции
"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь