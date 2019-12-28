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Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)

Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
08:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Новости науки:За стартом ракеты следили тысячи местных жителей, также запуск транслировали в интернете.

Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с телекоммуникационным спутником на борту.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ракету запустили с космодрома на острове Хайнань в Южно-китайском море. Это уже третий пуск ракеты такой серии после успешного в 2016 году и неудачного – в позапрошлом году. 

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Официальные лица китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут тестироваться ключевые технологии для будущих миссий.

Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить на ней базу.

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Все по теме:

Космос, Наука, Ракета, Запуск ракеты, Ракета-носитель, Чанчжэн-5.
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