Ученые нашли окаменевшую рыбу, которой миллион лет

Экскаваторщики раскопали в Качарском карьере прекрасно сохранившееся древнейшее животное.
Палеонтологическая находка была обнаружена при отработке южного борта Качарского карьера горнорудного гиганта ССГПО. Рабочие тут же сняли ее на видео и фото, запечатлев себя на ее фоне всей бригадой.
По сообщению пресс-службы АО "ССГПО", ковш зацепил пласт глины, из которого выглянула большая замороженная туша. От одного взгляда на нее стало ясно: это сенсация.
Главный геолог ССГПО Николай СОЛОМИН поясняет, что никогда прежде здесь не попадались очень хорошо сохранившиеся, практически цельные останки.