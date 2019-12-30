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Ученые нашли окаменевшую рыбу, которой миллион лет

Ученые нашли окаменевшую рыбу, которой миллион лет
13:59 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Доисторическому существу может быть примерно от десятков до нескольких сотен миллионов лет.

Экскаваторщики раскопали в Качарском карьере прекрасно сохранившееся древнейшее животное.

Палеонтологическая находка была обнаружена при отработке южного борта Качарского карьера горнорудного гиганта ССГПО. Рабочие тут же сняли ее на видео и фото, запечатлев себя на ее фоне всей бригадой.

По сообщению пресс-службы АО "ССГПО", ковш зацепил пласт глины, из которого выглянула большая замороженная туша. От одного взгляда на нее стало ясно: это сенсация.

Ученые расшифровали древнейший текст на санскрите

Главный геолог ССГПО Николай СОЛОМИН поясняет, что никогда прежде здесь не попадались очень хорошо сохранившиеся, практически цельные останки.

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Исследования, Животные, Наука, Окаменевшая рыба.
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