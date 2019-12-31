Как у них это выходит? Почему хвойные устойчивее к засухам

Новости науки:Ученые из США с помощью компьютерной модели смогли объяснить почему хвойные деревья более устойчивы к засухам.

В исследовании, которое может помочь районам, пострадавшим от изменения климата, международная команда исследователей под руководством Скотта Маккея из Университета в Баффало использовала компьютерные модели для определения того, как хвойные породы способны выживать в условиях засухи. Используя данные о соснах и можжевельниках, они пришли к выводу, что их секрет заключается в уникальной системе доступа к воде.

Команда исследователей смоделировала жизнь деревьев в течение пятилетней засухи, аналогичной той, которая была в штате Нью-Мексико, где проводился эксперимент по сохранению деревьев (SUMO). Они обнаружили, что хвойные виды заранее запасали воду, а те, что пытались вырастить корни уже после начала засухи — погибали.

По словам Маккея, причина этого кроется в том, что для роста корней дереву требуется подача воды и углерода в корневую систему. Это отнимает энергию и ресурсы у дерева, и корни не могут расти так далеко и так быстро, как это необходимо.

"Ученые пытаются предсказать, что произойдет с мировыми биомами в условиях изменения климата, и модели должны быть реалистичными. Так мы сможем понять как помочь тем деревьям, которые будут страдать от недостатка воды", — отметили ученые.