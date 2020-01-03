Магнитный Северный полюс пересек нулевой меридиан (Видео)

Новости науки:Магнитный Северный полюс продолжает дрейфовать с беспрецедентной скоростью и пересекает нулевой меридиан.

Магнитное поле Земли защищает нас от солнечного ветра, отклоняя заряженные частицы. И согласно новым данным, магнитный Северный полюс Земли, который в последние годы перемещался быстрее, чем ожидалось, теперь пересек нулевой меридиан.

Магнитный север Земли движется от своего предыдущего положения в канадской Арктике к Сибири со скоростью около 55 километров в год в течение последних двух десятилетий. И это движение будет продолжаться, хотя, вероятно, с более медленным темпом 40 км каждый год.

Почему магнитное поле Земли дрейфует на север?

Магнитное поле Земли создается путем вспенивания железного внешнего ядра планеты, которое создает сложное, но в основном северно-Южное магнитное поле.

По причинам, не вполне понятным, но связанным с внутренней динамикой планеты, магнитное поле в настоящее время переживает период ослабления. Вот почему магнитный север дрейфует.

По состоянию на февраль 2019 года, магнитный север был расположен в 86.54 N 170.88 E, в пределах Северного Ледовитого океана. На другой стороне земного шара магнитный Юг также не совпадает с географическим Югом. Он находился на отметке 64.13 S 136.02 E у берегов Антарктиды по состоянию на февраль 2019 года.

Мировые Обновления Магнитной Модели

Ученые выпускают новую версию Всемирной магнитной модели каждые пять лет, поэтому это обновление 2020 года ожидалось.

Модель 2020 года показывает "зону затемнения" вокруг магнитного Севера, где компасы становятся ненадежными и начинают выходить из строя из-за близости истинного Севера.

Новые карты также показывают магнитный северо-восток от нулевого меридиана, границу, которую полюс пересек в сентябре 2019 года.

Главный, или Гринвичский, меридиан-это меридиан, который был установлен в качестве официального маркера нулевых градусов, нулевых минут и нулевых секунд в 1884 году. Он проходит через Королевскую обсерваторию в Гринвиче в Англии.

В феврале 2019 года, однако, они должны были выпустить обновление раньше графика из-за быстрого зажима движений магнитного Севера.

Возможно скоро произойдет переворот полюсов?

В настоящее время неясно, направляются ли магнитные полюса Земли к триггеру-переключению на север и юг — или же магнитное поле скоро снова усилится.

Оба события произошли в истории Земли без какого-либо заметного влияния на биологию.

Тем не менее, современные навигационные системы полагаются на магнитный север и должны быть перекалиброваны, поскольку полюса продолжают блуждать.

Магнитная модель мира используется для того чтобы откалибрировать GPS и другие измерения навигации. Например, аэропорты уже были вынуждены переименовать некоторые из своих взлетно-посадочных полос, которые имеют названия, основанные на направлениях компаса.