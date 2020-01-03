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Магнитный Северный полюс пересек нулевой меридиан (Видео)

Магнитный Северный полюс пересек нулевой меридиан (Видео)
12:52 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Магнитный Северный полюс продолжает дрейфовать с беспрецедентной скоростью и пересекает нулевой меридиан.

Магнитное поле Земли защищает нас от солнечного ветра, отклоняя заряженные частицы. И согласно новым данным, магнитный Северный полюс Земли, который в последние годы перемещался быстрее, чем ожидалось, теперь пересек нулевой меридиан.

Магнитный север Земли движется от своего предыдущего положения в канадской Арктике к Сибири со скоростью около 55 километров в год в течение последних двух десятилетий. И это движение будет продолжаться, хотя, вероятно, с более медленным темпом 40 км каждый год.

Почему магнитное поле Земли дрейфует на север?

Магнитное поле Земли создается путем вспенивания железного внешнего ядра планеты, которое создает сложное, но в основном северно-Южное магнитное поле.

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По причинам, не вполне понятным, но связанным с внутренней динамикой планеты, магнитное поле в настоящее время переживает период ослабления. Вот почему магнитный север дрейфует.

По состоянию на февраль 2019 года, магнитный север был расположен в 86.54 N 170.88 E, в пределах Северного Ледовитого океана. На другой стороне земного шара магнитный Юг также не совпадает с географическим Югом. Он находился на отметке 64.13 S 136.02 E у берегов Антарктиды по состоянию на февраль 2019 года.

Мировые Обновления Магнитной Модели

Ученые выпускают новую версию Всемирной магнитной модели каждые пять лет, поэтому это обновление 2020 года ожидалось.

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Модель 2020 года показывает "зону затемнения" вокруг магнитного Севера, где компасы становятся ненадежными и начинают выходить из строя из-за близости истинного Севера.

Новые карты также показывают магнитный северо-восток от нулевого меридиана, границу, которую полюс пересек в сентябре 2019 года.

Главный, или Гринвичский, меридиан-это меридиан, который был установлен в качестве официального маркера нулевых градусов, нулевых минут и нулевых секунд в 1884 году. Он проходит через Королевскую обсерваторию в Гринвиче в Англии.

В феврале 2019 года, однако, они должны были выпустить обновление раньше графика из-за быстрого зажима движений магнитного Севера.

Возможно скоро произойдет переворот полюсов?

В настоящее время неясно, направляются ли магнитные полюса Земли к триггеру-переключению на север и юг — или же магнитное поле скоро снова усилится.

Оба события произошли в истории Земли без какого-либо заметного влияния на биологию.

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Тем не менее, современные навигационные системы полагаются на магнитный север и должны быть перекалиброваны, поскольку полюса продолжают блуждать.

Магнитная модель мира используется для того чтобы откалибрировать GPS и другие измерения навигации. Например, аэропорты уже были вынуждены переименовать некоторые из своих взлетно-посадочных полос, которые имеют названия, основанные на направлениях компаса.

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Магнитное поле Земли, Нулевой меридиан, Магнитный Северный полюс.
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