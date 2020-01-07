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Будьте добрее: альтруизм приглушает боль

Будьте добрее: альтруизм приглушает боль
01:25 Сегодня Телеграф naked-science Фото: pixabay

Новости науки:Альтруистическое поведение оказалось способно приглушать боль.

Группа ученых из нескольких китайских университетов проверила, как осознаваемое человеком альтруистическое поведение влияет на восприимчивость к боли. Свою работу они опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В более ранних исследованиях выяснилось, что безвозмездная помощь другим заставляет мозг вырабатывать дофамин — гормон, помогающий чувствовать себя эмоционально хорошо. В новой работе авторы экспериментально проверили, как участие в таких мероприятиях может повлиять на ощущение боли. Четыре разных способа это протестировать они использовали в четырех сериях экспериментов.

В первом случае опрашивали две группы людей, сдававших кровь. Участники первой группы сдавали ее в обычное время, а из второй — для помощи пострадавшим от только что случившегося землетрясения. В обоих случаях участники должны были проранжировать свою боль от процесса. Авторы обнаружили, что тот, кто предложил стать донором после землетрясения, описывал боль от укола как более слабую, чем контрольная группа.

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При второй проверке ученые попросили участников помочь откорректировать печатное пособие для детей-мигрантов, находясь в холодном помещении. Оказалось, те, кто делал это как волонтер, то есть добровольно, сообщали о более низком дискомфорте из-за холода, чем те, кто делал то же самое принудительно.

В третьей серии исследователи попросили дать отчет о болевом синдроме больных раком, при этом одна группа обслуживала только самих себя, а другая помогала приготовить еду и убраться другим пациентам. Оказалось, добровольные помощники меньше ощущали приступы боли.

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В четвертом эксперименте авторы опросили группу участников, помогает ли благотворительность детям, и предложили пожертвовать деньги на помощь детям-сиротам. После этого каждый из них прошел МРТ, параллельно получая удары током. Мозг тех, кто пожертвовал, реагировал на болевые ощущения слабее, чем у тех, кто жертвовать отказался. Ученые также выяснили, что чем больше доброволец был склонен считать, что его пожертвование помогло сиротам, тем слабее была реакция мозга на удары.

Ученые предполагают, что полученные в рамках их работы данные в сочетании с результатами других исследований убедительно показывают: альтруистическое поведение не только заставляет людей чувствовать себя лучше эмоционально, но и приносит ощутимые физические эффекты, такие как объективное снижение болевой чувствительности. Эти результаты могут помочь в терапии боли, а также при исследованиях возможностей человеческого организма.

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Боль, Психология, Дофамин, Альтруизм, Добро.
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