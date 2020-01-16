Последнее десятилетие стало самым теплым в истории

Новости науки:По прогнозу, в 2020 году тенденция глобального потепления будет сохраняться.

Последнее десятилетие стало самым теплым на Земле за все время ведения климатических наблюдений. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что, по данным NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и метеорологической службы Великобритании (UK Met Office), 2019 год стал вторым самым теплым после 1850.

В то же время, последние 5 лет были самыми жаркими из последних 170 лет. Средняя температура на каждый этот год выше более чем на 1 градус по Цельсию, чем в доиндустриальную эпоху.