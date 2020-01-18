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Суббота, 18.01.2020
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SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon
SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon

SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon

SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon
21:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости науки:Причиной переноса испытания стала плохая погода.

В связи с плохими погодными условиями компания SpaceX вынуждена была перенести испытания критически важной системы аварийного спасения на космическом корабле Crew Dragon.

Об этом сообщается на официальной странице SpaceX в Twitter.

"Отказываемся от сегодняшней попытки испытательного запуска системы спасения Crew Dragon в связи с постоянными ветрами и беспокойной погодой на море в зоне возвращения. Ориентируемся сейчас на воскресенье, 19 января, с 6-часовым тестовым окном, которое открывается в 8:00 EST, 13:00 UTC", - заявили в компании Илона Маска.

SpaceX проведет испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Как известно, это испытание должно стать последним для компании перед полетом астронавтов NASA на этом космическом корабле с территории США.

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Космос, Наука, SpaceX, Crew Dragon.
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