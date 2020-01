SpaceX отложила испытания системы спасения Crew Dragon

В связи с плохими погодными условиями компания SpaceX вынуждена была перенести испытания критически важной системы аварийного спасения на космическом корабле Crew Dragon.

Об этом сообщается на официальной странице SpaceX в Twitter.

"Отказываемся от сегодняшней попытки испытательного запуска системы спасения Crew Dragon в связи с постоянными ветрами и беспокойной погодой на море в зоне возвращения. Ориентируемся сейчас на воскресенье, 19 января, с 6-часовым тестовым окном, которое открывается в 8:00 EST, 13:00 UTC", - заявили в компании Илона Маска.

Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC

— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2020