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Почему наша иммунная система не борется с раком? Новое исследование (Фото)

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Почему наша иммунная система не борется с раком? Новое исследование (Фото)
12:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Если антитела к этой молекуле пройдут испытания, это даст новую надежду для иммунотерапии рака.

Ученые из Дартмура исследовали, как молекула VISTA, участвующая в регулировании иммунного ответа, препятствует атаке иммунной системы на раковые клетки. Статья об этом вышла в новом номере Science.

В своей работе авторы описывают, как VISTA регулирует ответы Т-клеток. VISTA (V-domain Ig suppressor of T-cell activation, V-доменный иммуноглобулиновый супрессор активации Т-клеток) - одна из "контрольных точек" иммунного ответа. Эта молекула в больших количествах экспрессируется в лимфоцитах, инфильтрующих опухоли. В комплексе с антителами VISTA подавляет пролиферацию опухолевых клеток.

Кроме того, VISTA ограничивает ранние стадии активации наивных Т-лимфоцитов, тем самым предотвращая развитие аутоиммунных заболеваний. Эта молекула, например, играет важную роль в приживаемости трансплантатов, сдерживая иммунный ответ против пересаженного органа.

Т-киллер, атакующий раковую клетку

Т-лимфоциты - основа иммунной системы организма. Они делятся на несколько типов, каждый из которых имеет определенную роль в иммунном ответе. Например, Т-киллеры уничтожают раковые клетки и клетки, пораженные паразитами. Т-хелперы распознают чужеродные антигены и активируют киллеров и другие лимфоциты. А Т-супрессоры осуществляют центральную регуляцию иммунного ответа, контролируя его силу и продолжительность.

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Как и любая система, иммунная нуждается в определенном балансе и системе "издержек и противовесов". Ее обеспечивают Т-супрессоры, приглушающие активность так необходимых для борьбы со внешней угрозой Т-киллеров и Т-хелперов. Если последние не будут эффективно управляться, они начинают вести себя как любая вышедшая из-под контроля силовая структура: подозревать всех подряд и устраивать "массовые расстрелы" клеток собственного организма. Примерно это происходит при аутоиммунных заболеваниях.

Протеин VISTA, связывающийся с рецептором на клеточной мембране

Для того чтобы этого не происходило, иммунная система использует для снижения иммунитета ряд соединений, одно из которых и есть пресловутая VISTA. Как мы знаем, угнетающее иммунный ответ свойство этой молекулы жизненно необходимо организму. Однако в случае рака оно же оказывается смертельным: раковые клетки - внутренние антигены организма. Обманутая их "формой союзников", VISTA не позволяет Т-клеткам атаковать "своих", и рак беспрепятственно пожирает организм при бездействии иммунной системы.

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Однако в этом внезапно есть и хорошие новости: за последние 10 лет, которые дартмурская команда занимается поиском молекул-мишеней, таких как VISTA, и механизмов их работы, ученые продвинулись в разработке антител к VISTA.

"Мы узнали, что поддержание вашей иммунной системы в покое - сложный и очень активный процесс", - говорит руководитель группы доктор Рэндольф Ноэль. Подробно разобрав роль VISTA в иммунном аппарате, ученые смогли подойти к выводу о том, что специфическая блокировка этой молекулы даст шанс больным. "Как и другие негативные регуляторы контрольных точек, блокирование VISTA при раке может повысить способность хозяина создавать защитные, специфичные для опухоли иммунные ответы", - объясняет Ноэль.

Таким образом, если намеченные клинические испытания специфического к VISTA антитела пройдут успешно, отключение VISTA на время лечения рака позволит иммунной системе эффективно атаковать раковые клетки. Это поможет очень сильно продвинуть терапию рака.

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Исследование, Рак, Опухоль, Иммунитет, Иммунная система, Иммунотерапия рака.
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