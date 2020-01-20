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Понедельник, 20.01.2020
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Вымирания крупных хищников начались еще миллионы лет назад

Вымирания крупных хищников начались еще миллионы лет назад
14:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Древние гоминиды были наиболее вероятной причиной вымираний африканских крупных хищников.

Большинство ученых полагают, что человек начал оказывать негативное влияние на разнообразие видов относительно недавно. Однако новая работа, опубликованная в журнале Ecology Letters, показывает, что этот процесс начался миллионы лет назад. И запустил его не наш вид, Homo sapiens sapiens, а далекие предки современного человека.

"Вымирания видов, которые мы отслеживаем по ископаемым окаменелостям, обычно объясняют климатическими причинами. Но подобные изменения на Африканском континенте за последние несколько миллионов лет были очень незначительными, и перемена климата явно не была главной причиной вымираний", — говорит Серен Фарбю из Гетеборгского университета, ведущий автор исследования. "Наша работа показывает, что наиболее адекватное объяснение вымираний африканских хищников — конкуренция за пищу с нашими предками", — добавляет соавтор статьи Даниэль Сильвестро.

Вымирания крупных хищников в Восточной Африке начались около четырех миллионов лет назад. По мнению исследователей, примерно в это время наши предки начали использовать тактику клептопаразитизма. Они попросту воровали у хищников только что убитую добычу. Подобное и сейчас можно увидеть в дикой природе: например, львы часто воруют свежеубитых жертв у гепардов.

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Чтобы выжить, многие африканские хищники выработали стратегии по защите своей добычи. Например, леопарды забрасывают убитых животных на дерево, а львы коллективно охраняют свою жертву.

Сегодня человек влияет на окружающую среду гораздо сильнее, чем когда-либо. Но это вовсе не значит, что раньше мы жили в полной гармонии с природой. Мы и наши предки научились монополизировать ресурсы много миллионов лет назад, но только теперь мы можем это понять и изменить наше поведение. Тот, кто силен, должен быть добрым", — заключает Фарбю.

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Животные, Наука, Биология, Вымирание животных, Биоразнообразие, Хищные.
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