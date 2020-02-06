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Все хотят "вкусняшек": каракатицы оказались способными планировать диету

Все хотят "вкусняшек": каракатицы оказались способными планировать диету
01:25 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости науки:Каракатицы умеют воздерживаться от еды, чтобы получить еще более вкусную пищу.

Головоногие моллюски, в число которых входят осьминоги и каракатицы, обладают совершенно иным эволюционным путем развития, чем другие животные. Они кажутся максимально примитивными созданиями, но обладают сообразительностью на уровне многих млекопитающих. Совсем недавно нейробиологи из Великобритании в ходе необычного эксперимента выяснили, что каракатицы вполне способны смотреть фильмы в 3D-формате. Теперь же стало известно, что эти создания также умеют питаться по строгому расписанию и запоминать, в какое время они могут полакомиться самой вкусной едой. 

Результаты очередного исследования с участием головоногих созданий было опубликовано в научном журнале Biology Letters. Исследователи из Великобритании и Франции уже давно заметили, что каракатицы способны есть строго в одно и то же время утром и вечером. В основном они едят морских животных, которых могут проглотить. В частности, они совсем не прочь съесть крабов, но их самым любимым лакомством считаются креветки. В ходе научной работы исследователи решили выяснить, могут ли каракатицы отказаться от поедания не особо вкусных ракообразных, чтобы в их желудках осталось больше места для вкусных креветок.

Чтобы выяснить это, исследователи поместили так называемых лекарственных каракатиц (Sepia officinalis) в два аквариума. Первую группу животных по утрам стабильно кормили крабами, а вечером угощали вкусными креветками. Вторая же группа по утрам питалась крабами, а по вечерам им случайным образом давали либо ракообразных, либо горсть креветок. Для чистоты эксперимента, выбор вечернего меню определялся при помощи генератора случайных чисел.

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Спустя несколько дней после начала эксперимента ученые заметили сильные отличия в поведении каракатиц из двух разных групп. Животные из первого аквариума быстро осознали, что по вечерам им точно дадут вкусных креветок и стали есть меньше крабов по утрам. Исследователи пришли к выводу, что каракатицы начали употреблять ограниченное количество крабов ради утоления чувства голода и чтобы в их организме осталось больше места для более желанных креветок.

Каракатицы из второго аквариума, в свою очередь, осознали, что никакой стабильности в их рационе питания нет. Поэтому они практически в равном количестве употребляли как крабов, так и креветок. Но в обоих случаях животные оставались сытыми, правда особи из первого резервуара обладали небольшим преимуществом, заключающимся в доступе к стабильно вкусной еде.

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Чтобы убедиться, что в их наблюдениях не произошло каких-либо ошибок, ученые попробовали поменять каракатиц местами. Как они и ожидали, особи, которые питались нестабильно, быстро привыкли к новым условиям и начали есть меньше крабов, чтобы потом полакомиться более вкусной едой.

В конечном итоге исследователи пришли к выводу, что каракатицы являются настолько умными существами, что могут заранее планировать свое пищевое поведение в зависимости от окружающих условий. В принципе, в этом нет ничего особо удивительного, потому что головоногие обладают довольно сложным строением мозга.

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Моллюски, Биология, Каракатицы, Пищевое поведение.
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