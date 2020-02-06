Все хотят "вкусняшек": каракатицы оказались способными планировать диету

Новости науки:Каракатицы умеют воздерживаться от еды, чтобы получить еще более вкусную пищу.

Головоногие моллюски, в число которых входят осьминоги и каракатицы, обладают совершенно иным эволюционным путем развития, чем другие животные. Они кажутся максимально примитивными созданиями, но обладают сообразительностью на уровне многих млекопитающих. Совсем недавно нейробиологи из Великобритании в ходе необычного эксперимента выяснили, что каракатицы вполне способны смотреть фильмы в 3D-формате. Теперь же стало известно, что эти создания также умеют питаться по строгому расписанию и запоминать, в какое время они могут полакомиться самой вкусной едой.

Результаты очередного исследования с участием головоногих созданий было опубликовано в научном журнале Biology Letters. Исследователи из Великобритании и Франции уже давно заметили, что каракатицы способны есть строго в одно и то же время утром и вечером. В основном они едят морских животных, которых могут проглотить. В частности, они совсем не прочь съесть крабов, но их самым любимым лакомством считаются креветки. В ходе научной работы исследователи решили выяснить, могут ли каракатицы отказаться от поедания не особо вкусных ракообразных, чтобы в их желудках осталось больше места для вкусных креветок.

Чтобы выяснить это, исследователи поместили так называемых лекарственных каракатиц (Sepia officinalis) в два аквариума. Первую группу животных по утрам стабильно кормили крабами, а вечером угощали вкусными креветками. Вторая же группа по утрам питалась крабами, а по вечерам им случайным образом давали либо ракообразных, либо горсть креветок. Для чистоты эксперимента, выбор вечернего меню определялся при помощи генератора случайных чисел.

Спустя несколько дней после начала эксперимента ученые заметили сильные отличия в поведении каракатиц из двух разных групп. Животные из первого аквариума быстро осознали, что по вечерам им точно дадут вкусных креветок и стали есть меньше крабов по утрам. Исследователи пришли к выводу, что каракатицы начали употреблять ограниченное количество крабов ради утоления чувства голода и чтобы в их организме осталось больше места для более желанных креветок.

Каракатицы из второго аквариума, в свою очередь, осознали, что никакой стабильности в их рационе питания нет. Поэтому они практически в равном количестве употребляли как крабов, так и креветок. Но в обоих случаях животные оставались сытыми, правда особи из первого резервуара обладали небольшим преимуществом, заключающимся в доступе к стабильно вкусной еде.

Чтобы убедиться, что в их наблюдениях не произошло каких-либо ошибок, ученые попробовали поменять каракатиц местами. Как они и ожидали, особи, которые питались нестабильно, быстро привыкли к новым условиям и начали есть меньше крабов, чтобы потом полакомиться более вкусной едой.

В конечном итоге исследователи пришли к выводу, что каракатицы являются настолько умными существами, что могут заранее планировать свое пищевое поведение в зависимости от окружающих условий. В принципе, в этом нет ничего особо удивительного, потому что головоногие обладают довольно сложным строением мозга.