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На Аляске нашли останки неизвестного ранее вида рептилий (Фото)

На Аляске нашли останки неизвестного ранее вида рептилий (Фото)
17:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Крупная рептилия, жившая примерно 200 миллионов лет назад, относится к талаттозаврам.

Ископаемые рептилии ученые обнаружили на юго-востоке Аляски еще в 2011 году. Сейчас специалисты из Аляскинского университета в Фэрбанксе выяснили, что речь идет о ранее неизвестном виде талаттозавров - морских рептилиях, которые жили более 200 миллионов лет назад.

Новый вид назвали Gunakadeit joseeae. Согласно данным, опубликованным в журнале Scientific Reports, это открытие является наиболее полным скелетом талаттозавра из всех когда-либо найденных на территории Северной Америки. Оно дало палеонтологам новое понимание генеалогического древа талаттозавров.

Эти существа жили в то время, когда впервые появились их дальние родственники - динозавры. Талаттозавры обитали в экваториальных океанах планеты, вырастая до трех-четырех метров в длину. По современным оценкам, существа вымерли в конце триасового периода.

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"Когда вы находите новый вид, одна из вещей, которую вы хотите сделать, - это рассказать людям, где, по вашему мнению, он вписывается в генеалогическое древо", - говорит Патрик Дракенмиллер (Patrick Druckenmiller), один из авторов исследования. Процесс изучения родословной доисторического существа включает анализ множества подобных анатомических особенностей из ископаемых образцов по всему миру, после чего начинается компьютерная обработка огромного массива информации.

Ископаемый талаттозавр Gunakadeit joseeae, найденный на юго-востоке Аляски

Gunakadeit joseeae имеет ряд характерных особенностей, в том числе чрезвычайно вытянутую форму головы с заостренной передней частью. Исследователи полагают, что это помогало существу добывать себе пропитание - о мелких животных, находивших укрытие в щелях прибрежных рифов.

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"Вероятно, он (обнаруженный талаттозавр. - Прим. ред.) засовывал свой острый нос в трещины и расщелины на коралловых рифах и питался мягкими организмами", - говорит Патрик Дракенмиллер. По мнению ученого, существо находило пропитание на мелководье, что, возможно, и привело к исчезновению Gunakadeit joseeae. Роковую роль здесь могли сыграть падение уровня моря и связанное с этим нарушение привычных пищевых цепочек.

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Аляска, Рептилии, Gunakadeit joseeae, Талаттозавр.
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