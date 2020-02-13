Паукообразная химера: в Мьянме нашли ископаемого арахнида возрастом 100 млн лет (Фото)

Новости науки:Полупаук полускорпион возрастом 100 миллионов лет обнаружен в янтаре.

Окаменелые останки древних насекомых регулярно находят в янтаре. Инклюзы позволяют ученым изучать прошлое нашей планеты и то, как с течением времени развивались самые разные виды живых существ. Так, во время раскопок янтаря в Мьянме (Юго-Восточная Азия) было обнаружено причудливое существо, возрастом не менее 100 миллионов лет, которое внешне похоже как на скорпиона, так и на паука. В ходе раскопок две независимые группы исследователей обнаружили четыре экземпляра с арахнидами, которые, как полагают исследователи, помогут ученым заполнить пробелы в понимании эволюции пауков. Работа опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.

Паукообразные или арахниды относятся к классу членистоногих. Исследователями описано не менее 114 тысяч видов. Наиболее известными представителями являются пауки, скорпионы и клещи. При этом только пауки славятся наличием фильер — частей конечностей, которые помогают им выпускать паутину. Учитывая, что пауки живут на нашей планете около 300 миллионов лет, у них было достаточно времени, чтобы обрести свою нишу в животном мире. Так, с течением времени самцы пауков обзавелись гладкой спиной, в отличие от скорпионов с их сегментированными спинами, которые они унаследовали у своих предков, живших на Земле 450 миллионов лет назад.

Обнаруженное в Мьянме ископаемое наглядно иллюстрирует эволюции паукообразных — существо в янтаре можно смело назвать химерой: голова паука, а вот конец туловища прямо как у скорпиона.

Как у скорпиона, у ископаемого длинный, подобный кнуту хвост. Однако исследователи считают, что хвост древнего арахнида не жалил и больше похож на антенну.

В 1989 году ученые обнаружили древнюю окаменелость, возраст которой явно превышал возраст современных пауков. Лишь в 2008 году палеонтологи выяснили, что этот паукообразный был не настоящим пауком, а его дальним родственником. Находку отнесли к категории Uraraneida — вымерший вид пауков, которые, как полагают исследователи, жили на Земле 400-250 миллионов лет назад.

Изучением Uraraneida, застрявших в янтаре, занимались две независимые исследовательские группы. В результате обе команды пришли к выводу, что запертые в окаменелой смоле существа относятся к другому роду паукообразных. В нескольких снимках полученных образцов можно разглядеть верхнюю и нижнюю части тела арахнид. Степень окаменения обеспечила прозрачность при просмотре, что позволило исследователям легче идентифицировать анатомию паука.

Наиболее ярким отличием находки от современных пауков является наличие длинного сегментированного хвоста как у скорпиона. Это привело многих исследователей к выводу о том, что древние паукообразные обладали не свойственными им чертами. Кроме того, возраст янтаря, в котором застряли эти существа составляет около 100 миллионов лет.