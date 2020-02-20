Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом

Новости науки:Для связи с Землей марсианские колонисты будут пользоваться лазером.

Амбициозная программа НАСА по отправке первых астронавтов на Марс начнется уже в середине 2030-х годов. Началом этого грандиозного межпланетарного события может послужить строительство огромной тарелки в Калифорнии, при помощи которой астронавты смогут общаться с Землей.

Устройство, названное Deep Space Network, призвано создать удобные коммуникационные возможности для общения астронавтов с земными специалистами, сообщает портал futurism.com. Для того, чтобы реализовать данную идею в реальной жизни, НАСА намерено использовать мощные лазеры.

Марс — четвертая планета Солнечной системы по удаленности от Солнца, которая является еще и одним из наиболее близких к Земле объектов после Луны и Венеры. На протяжении многих десятков и сотен лет именно эта планета приковывала взгляды астрономов, считавших, что Марс может оказаться тем самым искомым местом, которое, как и Земля, способно похвастаться наличием жизни.

Желание разгадать загадки Красной планеты и Вселенной в целом привело человечество однажды к созданию спутников, телескопов, новейших космических аппаратов и межпланетных миссий, направленных на изучение не только планет Солнечной системы, но и далеко выходящих за ее пределы объектов.

На протяжении десятилетий НАСА в основном использовало старомодные радиоволны для связи со своими астронавтами и космическими аппаратами. Однако когда люди сделают свои первые шаги по поверхности далекого и пока еще недружелюбного к человеку мира, им наверняка потребуется более надежное и быстрое средство связи с Землей.

Для того, чтобы мы с вами своими глазами смогли увидеть исторические моменты становления человека по-настоящему межпланетным видом, НАСА намерено установить высокоскоростную связь с Красной планетой при помощи мощного лазера. Так, Сюзанна Додд, директор готовящейся программы, утверждает, что успешное применение лазеров может увеличить скорость передачи данных с Марса примерно в 10 раз по сравнению со скоростью передачи информации при помощи радиоволн.

Строительство межпланетного коммуникационного устройства уже началось в калифорнийском городе Голдстоун. Известно, что 34-метровый лазер станет частью еще большего массива аналогичных лазерных коммуникационных тарелок, которые будут использоваться при передаче удаленных сигналов.

Так, известно, что одной из целей сети устройств НАСА уже в ближайшем будущем станет миссия Psyche, согласно которой несколько устройств самого известного аэрокосмического агентства Земли отправятся на перехват астероида, чья орбита находится между Марсом и Юпитером.

Специалисты утверждают, что эта по-настоящему уникальная в истории человечества программа должна состояться уже в 2022 году. Вместе с тем, отмечается, что общая стоимость обнаруженных на астероиде Психее полезных ископаемых составляет более 10 квадриллионов долларов, что значительно подогревает интерес научного мира к началу изучения далекого объекта, вращающегося вокруг Солнца.