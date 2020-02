Совсем скоро: первые полеты космических туристов SpaceX могут состояться уже в 2021 году

Компании отметили, что в первой миссии будут участвовать четверо туристов. Предположительно, полеты длительностью до недели будут проходить на орбите в 2-3 раза выше МКС.

Первые старты запланированы на конец 2021 и середину 2022 года.

"Эта историческая миссия станет еще одним шагом к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для всех людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этим", — сказала в своем заявлении президент SpaceX и главный операционный директор Гвинн Шотвелл.

Space Adventures announces agreement with @SpaceX to launch private citizens on Dragon spacecraft https://t.co/yjAsZULZ9s pic.twitter.com/J6d3wEWomb

— Space Adventures (@SpaceAdventures) February 18, 2020