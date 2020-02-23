Экстракт бархатцев помогает при проблемах с пищеварением - исследование

Новости науки:Эксперты Университета долины Итажаи (Бразилия) определили новое целебное свойство бархатцев.

Как следует из материалов исследования, опубликованных на страницах Nutrition research, в водно-спиртовом экстракте данных цветков содержится в большом количестве антиоксидант лютеин, негативно воздействующий на образование провоспалительных молекул, снижая тем самым прогрессирование язвенного колита.

Воспалительный процесс в кишечнике возникает в результате окислительного стресса из-за нарушения баланса между активными формами кислорода и защитой организма от антиоксидантов. Данный процесс является основным в развитии язвенного колита.

Определив экспериментальным путём, количественное содержание лютеина в DNETE, а так же измерив содержание фенола в сухом водно-спиртовом экстракте бархатцев, эксперты обнаружили улучшение эндогенной антиоксидантной способности у лабораторных мышей.

Данный фактор снизил секрецию воспалительных цитокинов, и поспособствовал снижению воспалительного процесса при язвенном колите у грызунов.