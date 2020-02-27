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Ультрахолодный белый карлик озадачил ученых необычным поведением

Ультрахолодный белый карлик озадачил ученых необычным поведением
05:17 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Астрономы впервые увидели на ультрахолодном белом карлике супервспышку.

Астрономы впервые обнаружили на ультрахолодном белом карлике рентгеновскую вспышку. Ранее считалось, что подобные объекты не способны порождать события такого рода, говорится в исследовании Европейского космического агентства, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics.

Белые карлики — это относительно холодные, тусклые остатки звездных тел, таких как наше Солнце. Когда у звезды заканчиваются запасы ядерного топлива, она раздувается и превращается в огромный красный гигант, а затем сбрасывает внешние слои. Когда этот процесс завершается, от звезды остается только небольшое сверхплотное ядро, которое астрономы называют белым карликом.

Карлики L-типа еще холоднее обычных — температура на их поверхности оценивается в 1 300–2 300 К, а масса находится в диапазоне между звездной и массой коричневых карликов. Такие объекты могут обладать вспышечной активностью, однако, как считалось ранее, не способны порождать мощные вспышки.

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Исследователи во время наблюдений за белым карликом J0331−27, расположенном на расстоянии около 240 пк от Солнца, заметили на нем супервспышку. Время ее затухания составило около 2,4 тыс. секунд — за это выделилось 2 × 10 в 34 степени энергии.

Авторы исследования отмечают, что в ходе этого события звезда выделила за очень короткое время в десятки раз больше энергии, чем во время самых мощных вспышек на Солнце, которые продолжаются намного дольше.

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Пока ученые не могут сказать, почему происходит это явление — ответить на этот вопрос позволит регистрация супервспышек на других L-карликах.

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Космос, Звезда, Вспышка.
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