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NASA ищет тебя: агенство объявило конкурс на разработку нового ровера

NASA ищет тебя: агенство объявило конкурс на разработку нового ровера
01:19 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: vistanews.ru

Новости науки:Новый ровер NASA может быть сконструирован с вашей помощью.

Лаборатория реактивного движения НАСА в Пасадене штата Калифорния, в рамках гранта программы NASA Innovative Advanced Concepts проводит публичный конкурс на разработку датчика предотвращения препятствий для возможного будущего ровера, разрабатываемого агентством для исследования Венеры.

Главная задача устройства будет заключаться в исследовании рельефа адской планеты, что долгое время не удавалось должным образом сделать советским и американским предшественникам вездехода.

Надеясь привлечь внимание общественности к заданной проблеме, исследователи НАСА надеются создать мощное и технологичное устройство, способное выжить даже в суровых условиях второй от Солнца планеты.

Вряд ли Венера может показаться вам приятным для жизни местом: при температуре поверхности свыше 350 градусов по Цельсию и атмосферном давлении в 90 раз превышающем земное, Венера может превратить свинец в лужу и даже с легкостью раздавить атомную подводную лодку.

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Несмотря на то, что нашу космическую соседку уже посетило большое количество миссий, только около дюжины из них вступили в контакт с поверхностью Венеры, прежде чем погибнуть под тяжелейшим давлением планеты. Последним космическим аппаратом, коснувшимся поверхности планеты, стала советская "Вега-2", которая успешно приземлилась на Венеру в 1985 году. Хотя миссия аппарата и считается успешной, устройство смогло "прожить" в адском климате нашей космической соседки всего лишь около часа, дав ученым повод задуматься о создании более технологичного аппарата.

Джонатан Саудер, старший инженер по мехатронике НАСА, утверждает что Земля и Венера когда-то были по-настоящему братскими планетами со схожими климатическими характеристиками.

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Созданию тропического рая на второй от Солнца планете помешало некое единичное событие, заставившее соседние планеты пойти по кардинально разным путям развития. Как бы то ни было, исследователь уверен, что изучение различных геологических единиц на поверхности Венеры могло бы помочь нам понять эволюцию планеты, тем самым способствуя лучшему пониманию климата Земли.

Приводимый в движение ветром, новый ровер НАСА сможет провести месяцы работы, а не минуты, исследуя ландшафт Венеры. По мере того, как марсоход начнет продвигаться в своих исследованиях, ему будет необходимо уметь обнаруживать и обходить препятствия на своем пути.

Так, скалы, расщелины и крутые склоны могут помешать ведению научной работы, и для того, чтобы предотвратить появление ряда сложностей при эксплуатации будущего устройства, НАСА решило прибегнуть к сторонней помощи при разработке нового вида сенсора, способного работать даже при экстремально высоких температурах.

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Победивший в конкурсе датчик будет включен в концепцию ровера и потенциально сможет стать активной частью механизма, с помощью которого человечество узнает о деталях рельефа Венеры.

Участники конкурса получат возможность выиграть приз за первое место в размере $15 000. Известно также, что второе место принесет создателю удачного проекта $10,000, а третье — $ 5,000. Для того, чтобы лично принять участие в конкурсе и получить больше информации о предложении, вы можете посетить официальную веб-страницу компании.

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НАСА, Космос, Венера, Ровер.
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