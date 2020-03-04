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Прототип немецкого аэротакси Lilium Jet сгорел перед испытаниями

Прототип немецкого аэротакси Lilium Jet сгорел перед испытаниями
11:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости науки:Из-за этого инцидента немецкий стартап Lilium отложил начало летных испытаний на неопределенный срок.

Один из прототипов электрического аэротакси Lilium Jet сгорел во время техобслуживания. 

В Flightglobal сообщили, что испытания не начнут, пока специалисты компании не выявят причину возгорания прототипа.

Инцидент произошел 27 февраля на базе Lilium в аэропорту Оберпфаффенхофен под Мюнхеном (Бавария). В компании рассказали, что аэротакси повреждено и не пригодно для ремонта. Второй прототип не пострадал, его дальше готовят к испытаниям.

 

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Первые испытания аэротакси состоялись еще 4 мая 2019 года. В Lilium заверили, что с тех пор прошли сотни испытаний в воздухе и на земле, включая решающую частью – переход от вертикального полета к горизонтальному.

Как сообщалось ранее, прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас

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Исследование, Наука, Испытание, Аэротакси, Lilium Jet, Аэротакси Lilium Jet.
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