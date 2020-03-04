Прототип немецкого аэротакси Lilium Jet сгорел перед испытаниями

Новости науки:Из-за этого инцидента немецкий стартап Lilium отложил начало летных испытаний на неопределенный срок.

Один из прототипов электрического аэротакси Lilium Jet сгорел во время техобслуживания.

В Flightglobal сообщили, что испытания не начнут, пока специалисты компании не выявят причину возгорания прототипа.

Инцидент произошел 27 февраля на базе Lilium в аэропорту Оберпфаффенхофен под Мюнхеном (Бавария). В компании рассказали, что аэротакси повреждено и не пригодно для ремонта. Второй прототип не пострадал, его дальше готовят к испытаниям.

Первые испытания аэротакси состоялись еще 4 мая 2019 года. В Lilium заверили, что с тех пор прошли сотни испытаний в воздухе и на земле, включая решающую частью – переход от вертикального полета к горизонтальному.

Как сообщалось ранее, прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас