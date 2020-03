Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции

Многих интересует вопрос, почему же инфекция, поразившая тысячи людей, из-за которой закрыли границы и ввели карантин в целых регионах, называется именно коронавирус. На самом деле здесь смешалось сразу несколько понятий, о которых нужно рассказать подробнее.

Во-первых, нужно четко разделять само заболевание и вирус, который вызывает его. Это разные вещи и называются они по-разному. В пример можно привести вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает ВИЧ-инфекцию и впоследствии у человека развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД).

Первоначально встречалось название "уханьский вирус" и "китайский вирус", особенно это характерно для западных стран. Даже президент США Дональд Трамп до сих пор использует термин "китайский вирус", что, естественно, вызывает недовольство Китая. В целом на этой почве многие видят проявление расизма. Позднее стали добавлять к названию и понятие коронавирус: "китайский коронавирус".

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020