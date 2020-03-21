Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции

Новости науки:Коронавирус - это название для целого семейства вирусов, поражающих человека и животных

Многих интересует вопрос, почему же инфекция, поразившая тысячи людей, из-за которой закрыли границы и ввели карантин в целых регионах, называется именно коронавирус. На самом деле здесь смешалось сразу несколько понятий, о которых нужно рассказать подробнее.

Во-первых, нужно четко разделять само заболевание и вирус, который вызывает его. Это разные вещи и называются они по-разному. В пример можно привести вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает ВИЧ-инфекцию и впоследствии у человека развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД).

Первоначально встречалось название "уханьский вирус" и "китайский вирус", особенно это характерно для западных стран. Даже президент США Дональд Трамп до сих пор использует термин "китайский вирус", что, естественно, вызывает недовольство Китая. В целом на этой почве многие видят проявление расизма. Позднее стали добавлять к названию и понятие коронавирус: "китайский коронавирус".

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

ВОЗ четко определяет, чего не должно быть в названии новых вирусов. Так, оно не должно включать географических названий, имен людей, видов животных, отсылок к определенной группе или культуре.

Первоначально использовалось название 2019-nCoV, но впоследствии сменилось на SARS-CoV-2. Такое наименование в феврале 2020-го принял Международный комитет по таксономии вирусов. Схожее название имеет и вирус SARS-CoV, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой происходила в 2002-2003 годах. Эти вирусы были признаны схожими, что и отразилось в названии.

Кроме того, комитет определил и название заболевания - COVID‑19. Это можно расшифровать как: CO - Corona, VI - virus, D - Decease (болезнь, заболевание).

Во-вторых, коронавирус - это название для целого семейства вирусов, поражающих человека и животных. Такое название коронавирусы получили из-за своего строения. Под микроскопом отростки вокруг вируса напоминают солнечную корону. Поэтому SARS-CoV-2 - лишь один из семейства коронавирусов.