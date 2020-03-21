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Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции

Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции

Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции
20:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Коронавирус - это название для целого семейства вирусов, поражающих человека и животных

Многих интересует вопрос, почему же инфекция, поразившая тысячи людей, из-за которой закрыли границы и ввели карантин в целых регионах, называется именно коронавирус. На самом деле здесь смешалось сразу несколько понятий, о которых нужно рассказать подробнее.

Во-первых, нужно четко разделять само заболевание и вирус, который вызывает его. Это разные вещи и называются они по-разному. В пример можно привести вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает ВИЧ-инфекцию и впоследствии у человека развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД).

Первоначально встречалось название "уханьский вирус" и "китайский вирус", особенно это характерно для западных стран. Даже президент США Дональд Трамп до сих пор использует термин "китайский вирус", что, естественно, вызывает недовольство Китая. В целом на этой почве многие видят проявление расизма. Позднее стали добавлять к названию и понятие коронавирус: "китайский коронавирус".

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ВОЗ четко определяет, чего не должно быть в названии новых вирусов. Так, оно не должно включать географических названий, имен людей, видов животных, отсылок к определенной группе или культуре.

Первоначально использовалось название 2019-nCoV, но впоследствии сменилось на SARS-CoV-2. Такое наименование в феврале 2020-го принял Международный комитет по таксономии вирусов. Схожее название имеет и вирус SARS-CoV, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой происходила в 2002-2003 годах. Эти вирусы были признаны схожими, что и отразилось в названии.

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Кроме того, комитет определил и название заболевания - COVID‑19. Это можно расшифровать как: CO - Corona, VI - virus, D - Decease (болезнь, заболевание).

Во-вторых, коронавирус - это название для целого семейства вирусов, поражающих человека и животных. Такое название коронавирусы получили из-за своего строения. Под микроскопом отростки вокруг вируса напоминают солнечную корону. Поэтому SARS-CoV-2 - лишь один из семейства коронавирусов.

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Коронавирус, 2019-nCoV, Covid-19, SARS-CoV-2.
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