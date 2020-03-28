Новое исследование: Зачем змеям нужен яд?

Новости науки:Их укус может обездвижить, принести немыслимую боль и, в конце концов, убить.

Зачем змеям нужен яд? Этот, казалось бы, простой вопрос, долгое время был предметом споров специалистов, изучающих поведение этих пресмыкающихся. Отличаясь между собой по своему составу и производимым эффектам, змеиные яды являются не только уникальными средствами для самообороны и добывания пищи, но и постоянно совершенствующимися инструментами в борьбе за выживание на планете. Ведь змей боятся практически все, от нас, людей, и до самых крупных и опасных животных.

Почему же природа наделила этих существ столь уникальной способностью? Давайте попробуем разобраться вместе в данной статье.

Зачем змеям нужен яд?

Как и говорилось, змей боятся многие. И, пожалуй, не зря: согласно статистике, ежегодно от укусов змей погибают более 100 000 человек в мире. В основном, все эти смерти происходят в результате самообороны, проявленной со стороны хищника по отношению к человеку. Из-за огромного разнообразия ядов, вырабатываемых змеями, поиск противоядия для каждого из них иногда попросту невозможен, однако на этом трудности ученых не заканчиваются. Дело в том, что с течением времени змеиные яды становятся все сложнее по составу, пишет theconversation.com. Быстро замечать эти изменения и создавать новые противоядия исследователи попросту не успевают.

Змеиный яд представляет собой настоящий коктейль из самых разных веществ, которые вырабатываются специальными железами, которые у большинства видов расположены сзади глаз. Несмотря на всю опасность змеиных ядов, люди научились использовать их в благих целях. Обладая богатым составом, включающим в себя различные аминокислоты, яды змей часто применяются в медицине в качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства.

Аминокислоты — это своеобразный строительный материал, из которых образуются мышцы, сухожилия и даже волосы.

Долгое время считалось, что основная функция природных ядов заключается в том, чтобы сдерживать и отражать нападение хищника до того момента, пока агрессор не будет убит или ранен. Кроме того, впрыскивая яд в организм другого живого существа, змея инстинктивно понимает, что боль действует на него таким образом, чтобы он не смог быстро скрыться в безопасное место. Как бы то ни было, результаты нового исследования показали, что приписываемая змеям “гуманность”, заставляющая их применять смертоносные яды только ради самообороны, на самом деле не имеет ничего общего с реальностью.

Для того, чтобы проверить теорию об эволюции змеиного яда, исследователи из Бангорского университета решили опросить тех представителей профессий, которым по долгу службы приходится наиболее часто подвергаться ядовитым укусам от змей. Так, специально отобранные хранители змей, исследователи пресмыкающихся и экологи заполнили анкеты, в которых рассказали о пережитых ими ядовитых укусах и, в частности, об уровне испытанной ими боли.

Больно ли кусают змеи?

Опросив более 368 человек, получивших в общей сложности 584 укуса от 192 различных видов змей, исследователи выяснили, что около 30% от всех укусов этих пресмыкающихся обладают довольно низким уровнем болезненности спустя несколько минут после укуса; случаи, когда укус змеи приводил к изнурительной боли в первые минуты после атаки животного на человека, были выявлены лишь в 15%, а 55% опрошенных отметили, что перенесенные ими укусы змей были едва ли не абсолютно безболезненными. Таким образом, теория о том, что яд змей был придуман природой только для отпугивания потенциального противника в целях самозащиты, оказалась в корне ошибочной.

Иногда укусы змей убивают людей всего за один день. В 1957 году ученый Карл Патерсон Шмидт, который дал имена более 200 видам змей, пытался изучить зеленую древесную змею вида бумсланг. Она укусила его за большой палец, но Карл посчитал ее не сильно ядовитой и просто пытался выдавить кровь. Спустя 24 часа его уже не было в живых.

Проанализировав яды, которые вызывали появление острой боли в течение нескольких минут после укуса, исследователи обнаружили, что они эволюционировали несколько раз за всю историю своего существования с целью нанесения как можно большего вреда своей жертве или противнику. Иными словами, некоторые ядовитые змеи явно не намерены просто защищаться в ответ на опасность, предпочитая обороне активное нападение.

С выводами ученых трудно поспорить, особенно если внимательно изучить свойства ядов некоторых змей. Так, бразильская копьеголовая змея (Bothrops moojeni), считающаяся одной из наиболее ядовитых змей на планете, вырабатывает яд с веществами, главной функцией которых является причинение боли. Плюющиеся кобры обладают уникальной поведенческой адаптацией для использования защитного яда, и их яды вызывают сильную боль при контакте с глазами.

Инстинктивно осознавая наиболее незащищенные места на теле жертвы, змеи, хотя и стараются избежать встречи с человеком и крупными животными, все же являются хищниками, главной целью которых всегда была добыча пищи далеко не “гуманными” путями.