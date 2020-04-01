Как способ сервировки пищи влияет на аппетит: две четкие тенденции, раскрытые 3D-печатью

Новости науки:Употребление напечатанной на 3D принтере в определенной форме пищи позволяет обмануть мозг едока, заставив его съесть меньшее количество еды.

Команда инженеров Массачусетского технологического института, вооружившись 3D-принтером, наполненным какой-то пищевой пастой неопределенного вида, раскрыла уловку, как вид пищевых продуктов и способ сервировки могут обмануть мозг потребителя, заставив человека почувствовать себя более или менее сытым после еды.

Например, согласно данным издания Gizmodo, наш мозг может воспринимать по-разному два разных способа сервировки одного и того же количества пищевой пасты — как два блюда с совершенно разными калорийными показателями. Это хорошо известный психологический трюк, который часто используют при сервировке стола, но напечатанная на 3D-принтере пища позволяет нагляднее продемонстрировать, как именно разная форма продуктов может вводить в заблуждение наш мозг.

Эксперименты с продуктами, напечатанными на 3D-принтере, выявили две четкие тенденции в отношении связи между способом представления пищи и аппетитом.

Во-первых, при употреблении еды, напечатанной в виде более сложных и замысловатых форм, люди думали, что им давали больше пищи, и поэтому после ее приема они чувствовали себя более сытыми и удовлетворенными, чем после поедания полученного с помощью 3D печати бесформенного сгустка, эквивалентного первому образцу по калорийному составу.

Во-вторых, это связано с плотностью пищи — более пористый напечатанный продукт в большей степени удовлетворял едока, нежели загустелый. Это происходило потому, что он не только занимал больше места на тарелке, но и требовал больше времени на пережевывание, чем тот кусок пищи, который можно было съесть за один или два укуса.

Эксперименты, проведенные исследователями Массачусетского технологического института, могут помочь нам лучше понять наше собственное восприятие пищи — и те странные психологические уловки, которые могут все испортить.