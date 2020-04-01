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Как способ сервировки пищи влияет на аппетит: две четкие тенденции, раскрытые 3D-печатью

Как способ сервировки пищи влияет на аппетит: две четкие тенденции, раскрытые 3D-печатью
03:53 Сегодня Телеграф gearmix Фото: Инстаграм

Новости науки:Употребление напечатанной на 3D принтере в определенной форме пищи позволяет обмануть мозг едока, заставив его съесть меньшее количество еды.

Команда инженеров Массачусетского технологического института, вооружившись 3D-принтером, наполненным какой-то пищевой пастой неопределенного вида, раскрыла уловку, как вид пищевых продуктов и способ сервировки могут обмануть мозг потребителя, заставив человека почувствовать себя более или менее сытым после еды.

Например, согласно данным издания Gizmodo, наш мозг может воспринимать по-разному два разных способа сервировки одного и того же количества пищевой пасты — как два блюда с совершенно разными калорийными показателями. Это хорошо известный психологический трюк, который часто используют при сервировке стола, но напечатанная на 3D-принтере пища позволяет нагляднее продемонстрировать, как именно разная форма продуктов может вводить в заблуждение наш мозг.

Эксперименты с продуктами, напечатанными на 3D-принтере, выявили две четкие тенденции в отношении связи между способом представления пищи и аппетитом.

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Во-первых, при употреблении еды, напечатанной в виде более сложных и замысловатых форм, люди думали, что им давали больше пищи, и поэтому после ее приема они чувствовали себя более сытыми и удовлетворенными, чем после поедания полученного с помощью 3D печати бесформенного сгустка, эквивалентного первому образцу по калорийному составу.

Во-вторых, это связано с плотностью пищи — более пористый напечатанный продукт в большей степени удовлетворял едока, нежели загустелый. Это происходило потому, что он не только занимал больше места на тарелке, но и требовал больше времени на пережевывание, чем тот кусок пищи, который можно было съесть за один или два укуса.

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Эксперименты, проведенные исследователями Массачусетского технологического института, могут помочь нам лучше понять наше собственное восприятие пищи — и те странные психологические уловки, которые могут все испортить.

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Еда, Психология, 3D-принтер, 3D печать.
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