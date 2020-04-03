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Пятница, 03.04.2020
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Опять неудача: SpaceX потеряла еще один прототип корабля Starship (Видео)

Опять неудача: SpaceX потеряла еще один прототип корабля Starship (Видео)
20:48 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:В третий раз менее чем за пять месяцев прототип Starship был уничтожен во время испытаний.

Компания SpaceX потеряла Starship SN3 - один из прототипов (его также называют демонстратором технологий) перспективного космического аппарата, рассматриваемого, в частности, как средство для доставки людей на Марс.

Новые криотесты компания SpaceX проводила на техасском полигоне Бока-Чика. На одном из этапов верхняя часть аппарата Starship SN3 опрокинулась, что в итоге привело к почти полному разрушению прототипа.

Детали инцидента пока не известны, как, впрочем, и последствия для будущих испытаний Starship.

Напомним, в феврале, во время тестов демонстратора технологий Starship, случился взрыв. Инцидент произошел при заполнении прототипа жидким азотом. А в ноябре прошлого года взорвался аппарат Starship Mk1.

Первый иностранный астронавт был выбран для полетов на Crew Dragon (Фото)

Starship должен стать принципиально новым космическим кораблем, запускаемым с помощью ускорителя Super Heavy. Как корабль, так и ракетный ускоритель хотят сделать многоразовыми. В компании Маска планируют, что в будущем система заменит все существующие ракеты и космические корабли SpaceX.

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Все по теме:

Взрыв, Корабль, Марс, Прототип, SpaceX, Илон Маск, Starship, Starship SN3, Super Heavy.
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