В самой глубокой части Индийского океана нашли странное и неизвестное существо (Видео)

Новости науки:Океаны и моря полны сюрпризов для ученых, и никто не знает точно, кого можно встретить на большой глубине.

Ученые на исследовательском судне Института океана Шмидта Falkor находятся в Индийском океане в экспедиции, чтобы изучить каньоны Нингалу у западного побережья Австралии и они сделали невероятное открытие – длинное океанское существо, которое называют сифонофором.

Это существо уподоблено струне, а внешнее его кольцо составляет более 47 метров.

"Кажется вероятным, что этот образец является самым большим из когда-либо зарегистрированных", - говорится в заявлении Института.

Omg I have CHILLS. This is an ANIMAL. I'm guessing it's over a hundred feet long, forming a spiral in the middle of the deep sea. I've gone on numerous expeditions and have never, EVER, seen anything like this. Let me tell you what this is and why it is blowing my mind [a thread] https://t.co/6SoWmfxsJH — Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) April 6, 2020

"Он состоит из миллионов взаимосвязанных клонов, как если бы у Боргов и Войн Клонов был общий ребенок. В колонии есть около десятка различных заданий, которые может выполнить клон, и каждый клон специализируется на определенной задаче", - говорит Ребекка Хелм, морской биолог.

Напомним, испытания атомной бомбы во время холодной войны помогли определить возраст китовой акулы.