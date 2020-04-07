Скачать
Вторник, 07.04.2020
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля

В самой глубокой части Индийского океана нашли странное и неизвестное существо (Видео)

В самой глубокой части Индийского океана нашли странное и неизвестное существо (Видео)
15:09 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Океаны и моря полны сюрпризов для ученых, и никто не знает точно, кого можно встретить на большой глубине.

Ученые на исследовательском судне Института океана Шмидта Falkor находятся в Индийском океане в экспедиции, чтобы изучить каньоны Нингалу у западного побережья Австралии и они сделали невероятное открытие – длинное океанское существо, которое называют сифонофором.

Это существо уподоблено струне, а внешнее его кольцо составляет более 47 метров. 

"Кажется вероятным, что этот образец является самым большим из когда-либо зарегистрированных", - говорится в заявлении Института. 

Глубоководные черви и бактерии водятся на территориях, насыщенных метаном: почему

"Он состоит из миллионов взаимосвязанных клонов, как если бы у Боргов и Войн Клонов был общий ребенок. В колонии есть около десятка различных заданий, которые может выполнить клон, и каждый клон специализируется на определенной задаче", - говорит Ребекка Хелм, морской биолог.

Напомним, испытания атомной бомбы во время холодной войны помогли определить возраст китовой акулы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Наука, Индийский океан, Океаны, Новое исследование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
05 Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом
Сколько медиков в Украине заразились коронавирусом
Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение
В Японии ввели чрезвычайное положение
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь