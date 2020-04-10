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Пятница, 10.04.2020
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Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)

Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
20:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Скриншот

Новости науки:Финские учёные смоделировали распространение коронавируса по воздуху.

Финские ученые смоделировали распространение коронавируса в воздухе с помощью суперкомпьютера. Расчеты показали, что вылетевшие изо рта зараженного микрокапли остаются в воздухе много минут и несут угрозу для окружающих. Предварительные результаты работы представлены в сообщении Университета Аалто - одного из нескольких вузов страны, участвующих в исследовательском проекте.

Проект посвящен изучению распространения микроскопических аэрозольных капель, выброшенных из дыхательных путей заболевшего при кашле, чихании или просто во время разговора. Именно такие капли выступают ключевыми распространителями инфекции Covid-19, и, чтобы точно смоделировать их поведение, к задаче подключились порядка 30 исследователей из Аалто, а также Университета Хельсинки и Финского метеорологического института - вирусологи, инженеры, социологи, специалисты по гидро- и аэродинамике.

Для точных расчетов и визуализации использовался суперкомпьютер CSC, и в качестве первого этапа работы ученые смоделировали на нем движение воздушных капель человеком, кашляющим в проходе между полками супермаркета. Работа показала, что они остаются в воздухе куда дольше, чем можно было бы ожидать, представляя опасность для остальных покупателей, - больше пяти минут.

Более того, модель демонстрирует поведение капель размерами менее 20 микрометров. При сухом кашле, характерном для заболевания Covid-19, типичный размер таких частиц не превышает 15 микрометров, благодаря чему они могут оставаться в воздухе еще дольше. Они легко увлекаются и распространяются даже слабыми потоками воздуха, унося в себе новые частицы вируса.

Средство от глистов успешно применили против коронавируса

"Кто-то зараженный может покашлять и уйти, - говорит один из участников исследования, профессор Университета Аалто Вилле Вуоринен (Ville Vuorinen), - но он оставит за собой облако частиц, несущих коронавирус. Такие капли легко попадают в дыхательные пути людей, оказавшихся неподалеку". По его словам, предварительные результаты проекта подтверждают важность действующих сейчас рекомендаций по соблюдению изоляции и "социальной дистанции", использованию при кашле платков и соблюдению гигиены рук.

Напомнимпо состоянию на утро 10 апреляв мире насчитывалось 1 млн 603 тыс. 195 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 95 тыс. 756 человек, поправились 355 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 2203 случая заболевания COVID-19, из них 69 – летальных, выздоровели после коронавируса 61 человек.

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Видео, 3D, Коронавирус, 3D-модель, Распространение, Covid-19, CSC.
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