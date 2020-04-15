Теперь он "эволюционирует": ИИ сможет разрабатывать программы практически без участия человека

Новости науки:Инженеры внедрили систему эволюции в технологию развития ИИ.

Инженеры внедрили систему эволюции в технологию развития искусственного интеллекта. Об этом пишет Science Mag со ссылкой на Ристо Мииккулайнена из Техасского университета в Остине.

Обучение систем искусственного интеллекта требует достаточно большого количества времени. В нейросетях искусственные нейроны достаточно слабо имитируют структуру настоящего мозга, в основном обучаясь на тренировочных данных. Меньшие подсхемы нейронов в это время выполняют конкретные задачи — например, обнаружить верный дорожный знак. Часто инженеры тратят месяцы, чтобы соединить эти системы и настроить правильную работу этих систем.

В последние годы инженеры ускорили эти процессы, автоматизировав некоторые этапы обучения. Однако эти системы все равно основаны на соединении готовых алгоритмов, разработанных людьми.

Инженер Ристо Мииккулайнен и сотрудник Куок Ле из Google представили программу AutoML-Zero, которая могла бы разрабатывать программы искусственного интеллекта практически без участия человека, используя только базовые математические понятия.

Программа может создавать алгоритмы, комбинируя их из 100 различных математических операций. Затем программа на простой задаче проверяет, может ли работать такая система искусственного интеллекта и сравнивает их производительность.

Части разных алгоритмов, которые работают лучше всего, в дальнейшем будут соединены в один искусственный интеллект, который будет являться лучшей вариацией алгоритмов.