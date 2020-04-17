Уничтожает ли коронавирус высокая температура - новое исследование

Новости науки:Исследователи из Университета Прованса решили выяснить, насколько долго коронавирус сохраняется в различных условиях.

Исследователи из Университета Прованса провели работу, в которой выясняли, насколько сохранен вирус, способный к репликации, при различных температурах и времени воздействия. Статья еще не прошла рецензирование в каком-либо научном издании и выложена в хранилище bioRxiv.

Согласно гипотезе авторов работы, вирус может по-разному сохраняться в "чистой" лабораторной среде и в реальной, "загрязненной" животными белками и другими сопутствующими веществами. Исследователи провели моделирование, которое показало бы разницу, используя стандартную модельную культуру клетки почки зеленой мартышки. Ее заражали, используя вирусные образцы, выделенные от немецкого пациента.

Чтобы подтвердить свое предположение, ученые проверяли устойчивость вируса в клетках в двух вариантах. В одном зараженные образцы помещали в стерильные условия, в другом - вместе с белками. Затем они подвергали культуры часовому воздействию 60-градусной температуры. Это стандартный протокол при обеззараживании и деактивации коронавируса.

Оказалось, как пишут авторы, что спустя час часть образцов еще была способна к репликации. Культура, помещенная в чистую среду, потеряла активность после стандартного нагрева (60 градусов, один час), а вот штамм, живший в имитации реальной среды, выжил. Добиться полной неактивности SARS-CoV-2 получилось, продержав образцы при температуре в 92 градуса на протяжении 15 минут.

Ученые отмечают, что условия стандартного протокола позволяют надежно уничтожать образцы в лабораторных условиях, а также образцы с низкой вирусной нагрузкой, однако если она высока, а среда приближена к реальной, нужна более высокая температура.

Исследователи полагают, что данные их работы указывают на необходимость точнее сформулировать принципы применения мер, необходимых для деактивации вируса при различных условиях. Это позволит снизить риски инфицирования медиков и ученых, которые работают с зараженными образцами или техникой.

Напомним, на утро 17 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 145 533 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.