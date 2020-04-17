Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: в НБУ рассказали об участи украинских банков
Борьба с COVID-19: в НБУ рассказали об участи украинских банков
Карантин в Украине: посол ФРГ поддерживает действия власти
Карантин в Украине: посол ФРГ поддерживает действия власти
УЕФА определилась с датой старта следующей Лиги чемпионов
УЕФА определилась с датой старта следующей Лиги чемпионов
Covid-19: назван еще один фактор риска для заражения вирусом
Covid-19: назван еще один фактор риска для заражения вирусом

Уничтожает ли коронавирус высокая температура - новое исследование

Уничтожает ли коронавирус высокая температура - новое исследование
20:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из Университета Прованса решили выяснить, насколько долго коронавирус сохраняется в различных условиях.

Исследователи из Университета Прованса провели работу, в которой выясняли, насколько сохранен вирус, способный к репликации, при различных температурах и времени воздействия. Статья еще не прошла рецензирование в каком-либо научном издании и выложена в хранилище bioRxiv.

Согласно гипотезе авторов работы, вирус может по-разному сохраняться в "чистой" лабораторной среде и в реальной, "загрязненной" животными белками и другими сопутствующими веществами. Исследователи провели моделирование, которое показало бы разницу, используя стандартную модельную культуру клетки почки зеленой мартышки. Ее заражали, используя вирусные образцы, выделенные от немецкого пациента.

Чтобы подтвердить свое предположение, ученые проверяли устойчивость вируса в клетках в двух вариантах. В одном зараженные образцы помещали в стерильные условия, в другом - вместе с белками. Затем они подвергали культуры часовому воздействию 60-градусной температуры. Это стандартный протокол при обеззараживании и деактивации коронавируса.

Прогноз Гарварда: пандемия Covid-19 может произойти повторно в ближайшие годы
Прогноз Гарварда: пандемия Covid-19 может произойти повторно в ближайшие годыЧитать полностью

Оказалось, как пишут авторы, что спустя час часть образцов еще была способна к репликации. Культура, помещенная в чистую среду, потеряла активность после стандартного нагрева (60 градусов, один час), а вот штамм, живший в имитации реальной среды, выжил. Добиться полной неактивности SARS-CoV-2 получилось, продержав образцы при температуре в 92 градуса на протяжении 15 минут.

Ученые отмечают, что условия стандартного протокола позволяют надежно уничтожать образцы в лабораторных условиях, а также образцы с низкой вирусной нагрузкой, однако если она высока, а среда приближена к реальной, нужна более высокая температура.

Исследователи полагают, что данные их работы указывают на необходимость точнее сформулировать принципы применения мер, необходимых для деактивации вируса при различных условиях. Это позволит снизить риски инфицирования медиков и ученых, которые работают с зараженными образцами или техникой.

Covid-19: назван еще один фактор риска для заражения вирусом

Напомним, на утро 17 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 145 533 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 125 летальных246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
02 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
05 Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Украина может остаться без благодатного огня
Украина может остаться без благодатного огня
Командующий Нацгвардии &quot;подхватил&quot; коронавирус
Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь