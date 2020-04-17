Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)

Новости науки:Комета C/2019 Y4 (ATLAS) открыта 28 декабря 2019 года автоматизированной системой Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System.

Астрономы-любители, внимательно изучающие ядро кометы C/2019 Y4, видят два почти одинаковых фрагмента, мчащихся к Солнцу. Жозе де Кейрос и Майкл Дейерлер сделали эту фотографию, 15 апреля из общественной обсерватории Мирастейлас в Швейцарии.

"Мы использовали 90-сантиметровый дистанционно управляемый телескоп обсерватории с камерой SBIG STL-11000, - объясняет Дейерлер, - Мы наблюдаем за кометой с помощью этого большого общественного телескопа с начала апреля".

Их изображения показывают начало распада ATLAS 1 апреля , за которым следует увеличение фрагментации 11 , 14 и 15 апреля.

Напомним, долгопериодическая комета ATLAS, предположительно, начала разрушаться на части в преддверии сближения с Солнцем, сообщили астрономы из Университета Мэриленда и Калифорнийского технологического университета (США).