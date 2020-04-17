Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
В Барселоне создали список неприкосновенных
В Барселоне создали список неприкосновенных
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день

Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)

Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
22:14 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Комета C/2019 Y4 (ATLAS) открыта 28 декабря 2019 года автоматизированной системой Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System.

Астрономы-любители, внимательно изучающие ядро кометы C/2019 Y4, видят два почти одинаковых фрагмента, мчащихся к Солнцу. Жозе де Кейрос и Майкл Дейерлер сделали эту фотографию, 15 апреля из общественной обсерватории Мирастейлас в Швейцарии.

"Мы использовали 90-сантиметровый дистанционно управляемый телескоп обсерватории с камерой SBIG STL-11000, - объясняет Дейерлер, - Мы наблюдаем за кометой с помощью этого большого общественного телескопа с начала апреля".

Их изображения показывают начало распада ATLAS 1 апреля , за которым следует увеличение фрагментации 11 , 14 и 15 апреля.

"Близнец" Земли: телескоп Kepler зафиксировал очередную экзопланету

Напомним, долгопериодическая комета ATLAS, предположительно, начала разрушаться на части в преддверии сближения с Солнцем, сообщили астрономы из Университета Мэриленда и Калифорнийского технологического университета (США).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Солнце, Атлас, Обломки, Комета Атлас, C/2019 Y4, Жозе де Кейрос, Майкл Дейерлер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
02 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
05 Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи МВФ (Видео)
Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи МВФ
Командующий Нацгвардии &quot;подхватил&quot; коронавирус
Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь