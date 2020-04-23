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Новый хит: спутник BepiColombo записал "песню" магнитного поля Земли

Новый хит: спутник BepiColombo записал "песню" магнитного поля Земли
05:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Послушайте, как звучит магнитное поле Земли. Его звуки записал спутник BepiColombo.

Зонд BepiColombo записал, как звучит магнитное поле Земли, во время своего гравитационного маневра около планеты. Своеобразная песня магнитного поля Земли опубликована на странице миссии в Twitter.

Спутник BepiColombo был запущен к Меркурию в октябре 2018 года. Основной целью этой миссии было изучение этой планеты, а также ее влияния на соседние космические объекты. Поскольку Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу, зонду BepiColombo необходима очень высокая скорость движения, чтобы преодолеть гравитацию звезды и достичь планеты. Для этого спутнику необходимо совершить девять облетов Меркурия, Венеры и Земли — гравитационных маневров, чтобы набрать необходимую скорость.

10 апреля 2020 года BepiColombo совершал первый из девяти гравитационных маневров около Земли, чтобы достичь необходимой скорости для успешного движения около Меркурия. Во время подлета к Земле на расстоянии в 12,7 тыс. км два магнитометра, которые установлены на выносной стреле зонда MPO, исследовали магнитное поле планеты.

Ученым удалось преобразовать полученную зависимость величины индукционного магнитного поля от расстояния до Земли в трек. Он начинается с момента прохождения BepiColombo головной ударной волны магнитного поля, где с ним встречается солнечный ветер. После этого на записи можно услышать магнитопаузу, где солнечный ветер постепенно замедляется, а также давление собственного магнитного поля Земли. Затем станция начала удаляться от Земли, что отображается в постепенном утихании звуков магнитного поля.

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При этом исследовательская миссия BepiColombo на орбите Меркурия начнется только в 2026 году. До этого зонд еще шесть раз облетит планету, чтобы преодолеть гравитацию Солнца и выйти на свою рабочую орбиту.

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Земля, Космос, Магнитное поле, BepiColombo.
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