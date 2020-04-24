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Атмосферные приливные волны объясняют "супер-вращение" Венеры

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Атмосферные приливные волны объясняют "супер-вращение" Венеры
18:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые оценили вклад атмосферных волн и турбулентности в супер-вращение планеты Венеры.

Венера - планета неторопливая, и на полный оборот вокруг своей оси ей требуется около 243 земных суток. Но вот ее атмосфера - полная противоположность: необычайно плотная и горячая, наполненная ядовитыми сернистыми газами, она находится в постоянном и бурном движении и вращается над планетой в 60 раз быстрее нее самой, на скорости более 350 км/ч. Это супервращение должно было бы быстро затормозиться, рассеяв энергию, однако проходящие в атмосфере процессы постоянно подпитывают его. Сила ветров в атмосфере Венеры так велика, что они даже чуть "подталкивают" вращение планеты.

"С момента открытия супервращения в 1960-х механизмы, которые его создают и поддерживают, остаются загадкой", - говорит Такеси Хоринути (Takeshi Horinouchi) из Университета Хоккайдо. В новой статье, опубликованной в журнале Science, Хоринути и его соавторы представили свое объяснение супервращению (суперротации) венерианской атмосферы, связав его с термическими приливами - градиентом давления, который возникает из-за неравномерного нагревания ее Солнцем.

Авторы использовали данные японского космического зонда Akatsuki (Planet-C), который был запущен еще 10 лет назад и работает на орбите соседней планеты с конца 2015 года. Аппарат провел наблюдения за атмосферой Венеры в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, позволив ученым точно выяснить скорости ветров в разных слоях атмосферы и на разных широтах, а затем - составить полную картину ветров, поддерживающих супервращение.

©ESA, JAXA, J. Peralta, R. Hueso

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На дневной, поливаемой близким Солнцем стороне атмосфера Венеры нагревается и устремляется на ночную сторону мощным и постоянным потоком ветра, направленным вдоль экватора. На Земле стабилизации такого потока препятствуют континенты и океаны, "разбивающие" его течение. На Венере океанов нет (хотя и были), а дополнительное усиление скоростным ветрам придают воздушные течения термических приливов.

Супервращение венерианской атмосферы (желтая стрелка) поддерживается термическими приливами в верхних слоях от полюсов к экватору (красные стрелки)

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Нагретый воздух в районе экваторов поднимается на высоту и устремляется в противоположных направлениях, к северному и южному полюсам. Соответственно, холодный воздух из приполярных и умеренных широт движется в нижних слоях в сторону экватора, образуя циркуляционную ячейку Хэдли. Такие ячейки поддерживают сверхскоростные высотные ветры у экватора, стабилизируя и ускоряя их течение.

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Планета, Атмосфера, Венера, Вращение, Акацуки, Приливные волны.
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