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Внутри марсианского метеорита обнаружили следы азотной органики

Внутри марсианского метеорита обнаружили следы азотной органики
18:34 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:В результате исследователям удалось обнаружить в метеорите азотсодержащие органические соединения, возраст которых составляет около 4 млрд лет.

В одном из древних марсианских метеоритов, который нашли в Антарктиде в декабре 1984 года, планетологи разглядели следы молекул органики. По структуре они похожи на аминокислоты и другие азотосодержащие вещества. Описание находки опубликовал научный журнал Nature Communications.

"Есть два объяснения нашему открытию - эти вещества сформировались на Марсе или же попали на его поверхность извне, вместе с падающими метеоритами и кометами. В любом случае это открытие показывает, что юный Марс был больше похож на Землю и был не красной, а еще одной голубой планетой", - рассказал один из авторов статьи, планетолог из Токийского технологического института (Япония) Ацуко Кобаяси.

За последние десять лет планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны из пресной воды. Замеры марсохода Curiosity показывают, что эти водоемы были заполнены пресной водой, которая теоретически пригодна для зарождения жизни.

Поэтому планетологи спорят, хватало ли на Марсе органики для появления жизни, однако пока у них не было возможности получить полный ответ на этот вопрос. Это связано как с тем, что из-за современных условий на поверхности Красной планеты сложной органике очень затруднительно там сохраниться, так и с тем, что ее следы в древних марсианских метеоритах до недавнего времени найти не удавалось.

В метеоритах найдены сверхпроводимые материалы

Кобаяси и его коллеги совершили первую находку такого рода во время изучения химического состава минералов и различных органических вкраплений из метеорита ALH 84001, который нашли в Антарктиде в декабре 1984 года. Еще в конце прошлого века геологи нашли в нем вкрапления органики. Некоторые ученые изначально приняли их за следы марсианских микробов, однако впоследствии эту гипотезу опровергли.

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Марс, Органика, Метеорит, Азот.
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