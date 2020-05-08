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Лето не заставит его уйти: с распространением Covid-19 не связана температура

Лето не заставит его уйти: с распространением Covid-19 не связана температура
13:19 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследование показало, что погодные условия не слишком беспокоят вирус, послуживший виновником нынешней пандемии.

Рассмотренные в рамках исследования данные указывают на то, что несопоставимо большее влияние оказывают ограничения, такие как закрытие школ, физическое дистанцирование и меры общественного здравоохранения.

Такая информация получена в результате исследования, использующего данные по 144 геополитическим зонам. Если опираться на статью, опубликованную в Canadian Medical Association Journal, то, похоже, погодные условия не слишком беспокоят вирус, послуживший виновником нынешней пандемии. Печальные новости для тех, кто надеялся, что лето принесет нам избавление. Зато ученые подтвердили положительное (для человека) влияние мер, которые принимают правительства многих стран в надежде обуздать вспышки коронавирусной инфекции.

"Наше исследование, используя глобальные данные по эпидемии Covid-19, предоставляет важные новые доказательства того, что мероприятия общественного здравоохранения привели к снижению темпов роста эпидемии", — говорит доктор Питер Юни из Университета Торонто.

В исследовании рассматривали данные по штатам и провинциям Австралии, США и Канады, а также различным странам. Набор включал в общей сложности более 375 600 подтвержденных случаев Covid-19. Китай, Италия, Иран и Южная Корея были исключены: ко времени проведения анализа в КНР эпидемия уже схлынула, а в трех других была в самом разгаре.

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Чтобы оценить сценарий эпидемии, исследователи сравнили, как изменялось количество случаев с 20 на 27 марта, определяя влияние таких факторов, как широта, температура, влажность, а также принятых мер — закрытия школ, ограничений массовых собраний и социального дистанцирования, — которые определялись в течение периода воздействия (с 7 по 13 марта).

Они обнаружили отсутствие значимой связи между широтой или температурой и эпидемическим ростом Covid-19, а также слабую связь между влажностью и снижением передачи. Результаты удивили самих авторов.

"Мы провели предварительное исследование, которое предполагало, что широта и температура могут сыграть свою роль, — говорит доктор Юни. — Но когда мы повторили исследование в более строгих условиях, то получили противоположный результат". Такие данные заставляют умерить оптимизм: это может означать, что коронавирус не будет демонстрировать сезонность, подобную той, которую показывает, например, грипп.

Есть и светлая сторона: результаты исследователей подтверждают, что меры общественного здравоохранения, включая закрытие школ, социальное дистанцирование и ограничение больших собраний, были эффективными.

"Наши результаты имеют непосредственное значение, так как многие страны, а также некоторые канадские провинции и территории рассматривают возможность смягчения или отмены некоторых из этих мер общественного здравоохранения", — поясняет доктор Юни.

"Лето не заставит его уйти, — говорит соавтор работы, профессор Дионн Гесинк, эпидемиолог Школы общественного здравоохранения Далла Лана. — Важно, чтобы люди это знали. С другой стороны, чем больше вмешательств в области общественного здравоохранения было проведено в той или иной области, тем сильнее это повлияло на замедление роста эпидемии. Эти мероприятия общественного здравоохранения действительно важны, потому что сейчас они единственное, что работает на замедление эпидемии".

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Стоит особо отметить некоторые ограничения исследования, такие как различия в методах тестирования, невозможность оценить фактические показатели Covid-19 и соответствие социальному дистанцированию, набор стран и территорий, обследованных в рамках работы.

Принимая решение о том, как снять меры ограничения, правительствам и органам общественного здравоохранения следует тщательно взвесить влияние этих запретов на потенциальный ущерб и выгоду для экономики и психического здоровья населения.

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Температура, Наука, Коронавирус, Covid-19.
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