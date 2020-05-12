Безо всяких тестов: ИИ научили диагностировать COVID-19

Новости науки:ИИ научили предсказывать наличие COVID-19 без всяких тестов.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE разработали диагностику с помощью искусственного интеллекта, которая может предсказать, может ли кто-то иметь COVID-19 на основании его симптомов. Об этом сообщает Nature Medicine.

ИИ использует данные из приложения COVID Symptom Study для прогнозирования заражения COVID-19 путем сравнения симптомов людей и результатов традиционных тестов на коронавирус. Исследователи говорят, что это может помочь населению, где доступ к тестированию ограничен. Два клинических испытания в Великобритании и США должны начаться в ближайшее время.

Более 3,3 миллиона человек во всем мире загрузили приложение и используют его для ежедневных отчетов о состоянии своего здоровья, независимо от того, чувствуют ли они себя хорошо или имеют какие-либо симптомы, такие как постоянный кашель, лихорадка, усталость и потеря вкуса и/или запаха (аносмия).

В этом исследовании ученые проанализировали данные, собранные от 2,5 миллионов человек в Великобритании и США, которые регулярно регистрировали свое состояние здоровья в приложении, около трети регистрировали симптомы, связанные с COVID-19. Из них 18 374 человека сообщили, что они делали тест на коронавирус, а у 7 178 человек оказался положительный результат.

Исследовательская группа исследовала, какие симптомы, связанные с COVID-19, чаще всего были связаны с положительным тестом. Они обнаружили широкий спектр симптомов по сравнению с простудой и поэтому предостерегают от того, чтобы оценивалась возможность заражения только по симптому температуры или кашля. Действительно, они обнаружили, что потеря вкуса и обоняния (аносмия) была особенно важной: ⅔ пользователей с положительным результатом на коронавирусную инфекцию сообщили об этом симптоме по сравнению с более чем ⅕ участников, у которых отрицательный результат теста. Полученные данные свидетельствуют о том, что аносмия является более сильным прогностическим фактором COVID-19, чем лихорадка, подтверждая, что потеря обоняния и вкуса — распространенный симптом заболевания.

Затем исследователи создали математическую модель, которая с почти 80% точностью предсказывала вероятность того, что человек будет иметь COVID-19, исходя из его возраста, пола и сочетания четырех основных симптомов: потери обоняния или вкуса, сильного или постоянного кашля, усталости и отсутствии аппетита. Применение этой модели ко всей группе из более чем 800 000 пользователей приложения, испытывающих симптомы, предсказывает, что в то время чуть менее ⅕ больных (17,42%) могли иметь COVID-19.

Исследователи предполагают, что сочетание этого прогноза от ИИ с распространением приложения может помочь выявить тех, кто может быть заразным, как только начнут появляться самые ранние симптомы, сосредоточив усилия по отслеживанию и тестированию там, где оно больше всего нужно.