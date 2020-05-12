Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность "Восточного партнерства"
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность "Восточного партнерства"
Власти Италии ведут переговоры о легализации полмиллиона трудовых мигрантов
Власти Италии ведут переговоры о легализации полмиллиона трудовых мигрантов
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт

Безо всяких тестов: ИИ научили диагностировать COVID-19

Безо всяких тестов: ИИ научили диагностировать COVID-19
01:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:ИИ научили предсказывать наличие COVID-19 без всяких тестов.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE разработали диагностику с помощью искусственного интеллекта, которая может предсказать, может ли кто-то иметь COVID-19 на основании его симптомов. Об этом сообщает Nature Medicine.

ИИ использует данные из приложения COVID Symptom Study для прогнозирования заражения COVID-19 путем сравнения симптомов людей и результатов традиционных тестов на коронавирус. Исследователи говорят, что это может помочь населению, где доступ к тестированию ограничен. Два клинических испытания в Великобритании и США должны начаться в ближайшее время.

Более 3,3 миллиона человек во всем мире загрузили приложение и используют его для ежедневных отчетов о состоянии своего здоровья, независимо от того, чувствуют ли они себя хорошо или имеют какие-либо симптомы, такие как постоянный кашель, лихорадка, усталость и потеря вкуса и/или запаха (аносмия).

В этом исследовании ученые проанализировали данные, собранные от 2,5 миллионов человек в Великобритании и США, которые регулярно регистрировали свое состояние здоровья в приложении, около трети регистрировали симптомы, связанные с COVID-19. Из них 18 374 человека сообщили, что они делали тест на коронавирус, а у 7 178 человек оказался положительный результат.

Часть человечества под угрозой: близится "влажная жара"

Исследовательская группа исследовала, какие симптомы, связанные с COVID-19, чаще всего были связаны с положительным тестом. Они обнаружили широкий спектр симптомов по сравнению с простудой и поэтому предостерегают от того, чтобы оценивалась возможность заражения только по симптому температуры или кашля. Действительно, они обнаружили, что потеря вкуса и обоняния (аносмия) была особенно важной: ⅔ пользователей с положительным результатом на коронавирусную инфекцию сообщили об этом симптоме по сравнению с более чем ⅕ участников, у которых отрицательный результат теста. Полученные данные свидетельствуют о том, что аносмия является более сильным прогностическим фактором COVID-19, чем лихорадка, подтверждая, что потеря обоняния и вкуса — распространенный симптом заболевания.

Затем исследователи создали математическую модель, которая с почти 80% точностью предсказывала вероятность того, что человек будет иметь COVID-19, исходя из его возраста, пола и сочетания четырех основных симптомов: потери обоняния или вкуса, сильного или постоянного кашля, усталости и отсутствии аппетита. Применение этой модели ко всей группе из более чем 800 000 пользователей приложения, испытывающих симптомы, предсказывает, что в то время чуть менее ⅕ больных (17,42%) могли иметь COVID-19.

Ученые объяснили, почему 75% болезней приходят из дикой природы

Исследователи предполагают, что сочетание этого прогноза от ИИ с распространением приложения может помочь выявить тех, кто может быть заразным, как только начнут появляться самые ранние симптомы, сосредоточив усилия по отслеживанию и тестированию там, где оно больше всего нужно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Искусственный интеллект, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
02 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
03 На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
04 Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
05 Меркель: Германия вступает в "новую фазу пандемии" COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь