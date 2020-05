В Twitter обнаружили новый вид грибов-паразитов (Фото)

Как ни странно, некоторые люди выкладывают в интернет не только селфи и домашних питомцев. Так, несколько месяцев назад профессор из Музея естественной истории при Копенгагенском университете Ана Реболейра (Ana Reboleira) листала ленту своих подписок в Twitter и засмотрелась на макрофотографию многоножки, которую снял и выложил ее коллега из США Дерек Хеннен (Derek Hennen). Опытный глаз ученого привлекли характерные мелкие точки, замеченные на хитиновом панцире животного.

Одно из направлений ее работы связано с исследованием лабульбениомицетов - класса грибов, включающего более 2000 известных видов, подавляющее большинство которых являются наружными паразитами членистоногих. "До сих пор эти грибы не обнаруживались на многоножках, живущих в Америке, - говорит Реболейра. - Так что я показала снимок коллегам, а потом мы вместе отправились в музейные коллекции и начали искать".

Энтомологическая коллекция датского Музея естественной истории - одна из крупнейших в мире и включает несколько миллионов представителей порядка 100 тысяч видов. Неудивительно, что среди них нашлось множество американских многоножек, а на некоторых - грибы, до сих пор незамеченные биологами. Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.

A super cool story came out today! We finally have a species of ectoparasitic fungus known from millipedes in North America, thanks to @SReboleira's keen eyesight. https://t.co/KMaklHpn6t

