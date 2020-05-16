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В Twitter обнаружили новый вид грибов-паразитов (Фото)

В Twitter обнаружили новый вид грибов-паразитов (Фото)
16:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Фотографию многоножки с грибом-паразитом опубликовали в Twitter.

Как ни странно, некоторые люди выкладывают в интернет не только селфи и домашних питомцев. Так, несколько месяцев назад профессор из Музея естественной истории при Копенгагенском университете Ана Реболейра (Ana Reboleira) листала ленту своих подписок в Twitter и засмотрелась на макрофотографию многоножки, которую снял и выложил ее коллега из США Дерек Хеннен (Derek Hennen). Опытный глаз ученого привлекли характерные мелкие точки, замеченные на хитиновом панцире животного.

Одно из направлений ее работы связано с исследованием лабульбениомицетов - класса грибов, включающего более 2000 известных видов, подавляющее большинство которых являются наружными паразитами членистоногих. "До сих пор эти грибы не обнаруживались на многоножках, живущих в Америке, - говорит Реболейра. - Так что я показала снимок коллегам, а потом мы вместе отправились в музейные коллекции и начали искать".

Энтомологическая коллекция датского Музея естественной истории - одна из крупнейших в мире и включает несколько миллионов представителей порядка 100 тысяч видов. Неудивительно, что среди них нашлось множество американских многоножек, а на некоторых - грибы, до сих пор незамеченные биологами. Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.

Авторы отнесли грибы к роду Troglomyces. В отличие от обычных стремлений закрепить в названии имя первооткрывателя или его кумира либо выдающуюся особенность самого вида, название этих грибов отражает историю их открытия - Troglomyces twitteri. По данным ученых, эти паразиты поражают репродуктивные органы многоножек, закрепляясь на хитиновом покрове и прорастая внутрь специализированными клетками.

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Лабульбениомицеты известны давно, однако виды, паразитирующие на многоножках, стали исследовать лишь с 2010-х. По словам профессора Реболейры, сегодня известно около 30 таких грибов. Очевидно, что это лишь капля в море еще не открытых видов, найти которые помогут не только полевые экспедиции и музейные коллекции, но теперь и социальные сети.

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Фото, Гриб, Twitter, Паразит.
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